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Навіщо досвідчені кулінари ллють мінералку у млинці: лайфхак

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такі млинці виходять просто неймовірними
Такі млинці виходять просто неймовірними. Фото Freepik

Трюк, який допоможе зробити млинці смачнішими

Ми розповідали, як приготувати класичні тоненькі млинці. Як обов’язковий інгредієнт тіста для млинців рідко йде мінеральна сильногазована вода, і дарма.

Таку воду у багатьох випадках варто використовувати для приготування млинців. Саме завдяки їй вироби набувають апетитного зовнішнього вигляду. Про це розповіли на Pixelinform.

Навіщо лити в тісто мінералку

Багатьом гурманам подобаються ажурні млинці. Такі мають чимало повітряних бульбашок та гарних візерунків. Отримати такі млинці нескладно — треба всього лише додати в тісто соди з оцтом. Але дуже часто через ці компоненти страва набуває неприємної кислинки.

Тому мінеральна вода — ідеальний варіант. У ній уже є бульбашки вуглекислого газу, які вивільняються в реакції соди та оцту. Саме ці бульбашки зроблять млинці ажурними.

Воду треба одразу ж додати до молока та яєць. Насипати борошно потрібно пізніше.

Щоб дізнатись, скільки мінералки додавати, у рецепті млинців поділіть рідку частину навпіл. Отримана кількість і буде необхідною кількістю мінералки. І, зрозуміло, доведеться використовувати вдвічі менше молока чи води. Також ми розповідали, чим замінити панірування на котлетах.

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#Рецепт #Тісто #Млинці #Лайфхак