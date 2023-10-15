Навіщо досвідчені кулінари ллють мінералку у млинці: лайфхак

Трюк, який допоможе зробити млинці смачнішими

Ми розповідали, як приготувати класичні тоненькі млинці. Як обов’язковий інгредієнт тіста для млинців рідко йде мінеральна сильногазована вода, і дарма.

Таку воду у багатьох випадках варто використовувати для приготування млинців. Саме завдяки їй вироби набувають апетитного зовнішнього вигляду. Про це розповіли на Pixelinform.

Навіщо лити в тісто мінералку

Багатьом гурманам подобаються ажурні млинці. Такі мають чимало повітряних бульбашок та гарних візерунків. Отримати такі млинці нескладно — треба всього лише додати в тісто соди з оцтом. Але дуже часто через ці компоненти страва набуває неприємної кислинки.

Тому мінеральна вода — ідеальний варіант. У ній уже є бульбашки вуглекислого газу, які вивільняються в реакції соди та оцту. Саме ці бульбашки зроблять млинці ажурними.

Воду треба одразу ж додати до молока та яєць. Насипати борошно потрібно пізніше.

Щоб дізнатись, скільки мінералки додавати, у рецепті млинців поділіть рідку частину навпіл. Отримана кількість і буде необхідною кількістю мінералки. І, зрозуміло, доведеться використовувати вдвічі менше молока чи води. Також ми розповідали, чим замінити панірування на котлетах.