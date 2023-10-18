Хитрий спосіб смаження баклажанів: не розм’якнуть і не вберуть олію

Виходить і смачно, і корисно

Смажені баклажани – чудова самостійна закуска або й основа для багатьох страв, таких як смачні грузинські рулетики. Але цей овоч має не дуже приємну властивість — під час смаження він вбирає велику кількість олії.

Через це страва ризикує стати занадто жирною. А ще такі баклажани втрачають форму і, як наслідок, мають неапетитний вигляд. На ProstoWay розповіли, як цього уникнути.

Вирішити проблему з надмірною олійністю баклажанів нескладно. Достатньо дістати з холодильника два курячі яйця.

Перш за все, потрібно відокремити білки від жовтків. Білки в окремій мисочці трохи збиваємо вінчиком.

Далі беремо кулінарний пензлик. З його допомогою змащуємо збитими білками баклажани. Шар повинен бути нетовстим, але покрити всю поверхню шматочків.

У такому вигляді баклажани слід викладаємо на розігріту сковороду з рослинною олією. Так смажимо, доки на овочах не з’явиться апетитна золота скоринка.

Таким чином яєчний білок не змінить смаку страви, зате запобігатиме вбиранню олії. Лишилось викласти смажені шматочки на паперові серветки — щоб вони остаточно увібрали надлишок жиру. Також такі смажені баклажани дуже зручно заморозити на зиму.