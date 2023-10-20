Олів’є буде втричі смачнішим: чим замінити один із компонентів

Просто оберіть той варіант, який вам більше до душі

Ми розповідали, як смачно зварити куряче філе. Це чудовий спосіб підготовки м’яса для різноманітних салатів. В олів’є замість ковбаси теж часто кладуть курятину — виходить і смачніше, і трохи корисніше.

А от такий компонент, як солоні огірки, в цьому традиційному салаті часто задає тон. Однак вони не завжди опиняються під рукою. На Pixelinform розповіли, чим замінити цей інгредієнт, щоб страва стала ще смачнішою.

Оливки або маслини

Ці продукти чудово пасують до будь-яких салатів. Олів’є з ними може виглядати дещо екзотично, але цікаво. Смак салату теж стане значно цікавішим. Це найпопулярніший варіант заміни.

Свіжі огірки

Незвичний, але робочий варіант заміни, яким користується багато господинь. При цьому огірки найкраще очистити від шкірки. Такий салат на смак буде набагато "легшим" і свіжішим.

Мариновані гриби

Гриби мають насиченіший смак, ніж кислі огірки, і задають салату необхідну кислинку. Такий салат буде вишуканим та цікавим. Використовувати можна будь-які мариновані гриби.

Інші мариновані овочі

Якщо в сезон ви встигли закрити на зиму кабачки, їх сміливо можна додавати в салат. Вони впораються з роллю солоних огірків, та й смак такого олів’є буде на найвищому рівні.

Просто оберіть той варіант, який подобається вам найбільше. До речі, ми розповідали, як смачно замаринувати гриби.