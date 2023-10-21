Врятувати "зелених": що робити з огірками, які помутніли у банці

Це не означає, що треба викидати всю партію

Цілі огірочки, засолені в банках — мабуть, найпопулярніший метод консервації "зелених". Але іноді буває, що розсіл у банках з огірками мутніє. це може статися з однією банкою або ж з усією партією.

Та є спосіб, що допоможе "врятувати" огірки. Про нього розповіли на порталі "Школа Життя".

Розсіл каламутніє, якщо було обрано не той сорт для засолювання, порушена герметичність банок або технологія приготування. Для початку варто спробувати один маленький огірочок – якщо смак не змінився, то все добре. Якщо ж огірки запліснявіли, розвалюються, неприємні на запах або на смак – це брак, їх уже ніяк не врятувати, лише викинути. А якщо смак такий, як завжди, то ситуацію можна легко виправити.

Перш за все, треба злити каламутний розсіл чи маринад. Прибираємо часник та кріп, які знаходяться зверху, якщо десь усередині банки — не чіпаємо. Огірки теж не виймаємо. Промивати ні їх, ні банку не треба.

Робимо новий маринад за тим самим рецептом. Стерилізуємо кришки та заливаємо огірки новим маринадом, закатуємо.

Це все — огірки, якщо з ними все добре, повинні добре зберігатись. Також ми розповідали, як відмити руки після грибів.