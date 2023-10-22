Смак супу стане яскравішим: допоможе один простий інгредієнт

Один компонент зробить суп особливо смачним

Ми розповідали, як правильно варити курку для бульйону. Для супів бульйон — це важливий компонент, але не менш важливими є й інші складники.

При правильному приготуванні супи виходять дійсно смачні. Їх є маса різновидів, і кожен підбере собі страву до смаку. На ProstoWay розповіли, як приготувати суп ще смачнішим.

Якщо ви часто готуєте супи, з часом у стандартних рецептах хочеться різноманіття. Тож не відмовляйте собі у експериментах. А для цього треба просто додати один інгредієнт, який може здатися незвичним, але нічого особливого у ньому немає. Зате він точно надасть звичній страві нового смаку

Мова йде про один компонент, який рідко додають до супів, і дарма. Це морквяний сік, і для найкращого результату його треба додавати за дві хвилини до готовності страви.

На середню каструлю супу знадобиться половина склянки соку. Суп не лише набуде нового смакового акценту, а ще й збагатиться корисними властивостями моркви. Вітаміни не встигнуть википіти, адже сік додається наприкінці приготування.

Таким чином, у вас і суп стане смачнішим, і користі від нього буде більше. Також ми розповідали про вагому помилку у приготуванні дерунів.