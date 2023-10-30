Ви могли про це не знати: три трюки, які зроблять котлети неймовірно смачними

Секрети смачних домашніх котлет

Ми розповідали, як приготувати котлети особливо соковитими. Тепер ділимось порадами, які допоможуть значно покращити їх смак.

Вони стосуються різних аспектів приготування, і можуть використовуватись як в комплексі, так і ні. Про них розповіли на pixelinform.

Правильна цибуля

Цибуля робить смак котлет кращим, але у сирому вигляді її не варто використовувати. Овоч необхідно спочатку дрібно нарізати, а потім — обсмажити на сковороді з олією. Сюди ж можна додати пластинки часнику.

Коли цибуля стане золотистою, покладіть до неї трохи цукру, і, інтенсивно помішуючи, готуйте ще 2-3 хвилини. Так продукт стане набагато смачнішим, ароматнішим.

Домашній фарш

Ще одне правило відмінних котлет полягає у тому, що найкращий фарш — той, що приготований самостійно. Куряче філе або інше м’ясо потрібно перекрутити через м’ясорубку.

Додатки до фаршу

Окрім цибулі, зробити страву ароматнішою можна за допомогою додавання спецій та свіжої зелені. Не зайвим буде додати панірувальні сухарі, а також трохи крохмалю, розчиненого в холодному молоці.

Після цього можна переходити до смаження страви. Також ми ділились рецептом чудової грибної намазки.