Тушкована капуста буде неймовірно смачною: додайте кілька простих компонентів — і страву зметуть зі столу

Деякі хитрощі зроблять звичайну страву дуже смачною

Ми ділились рецептом дуже смачної тушкованої капустижна додати до цієї страви, щоб зробити її ще смачнішою.

Це класичні додатки, які збагачують її смак, однак про них мало хто знає. Що це за продукти, розповіли на Pixelinform. З ними страва стане настільки смачною, що просто зникатиме зі столу.

Додайте трохи оцту

Не всі додають оцет при тушкуванні капусти, але насправді його не варто боятися. Цей компонент точно зробить смак страви приємнішим та якіснішим. Для яскравого смаку на каструлю страви достатньо буде ввести одну маленьку ложку.

Імбир та паприка

Якісні спеції зроблять аромат тушкованої капусти неймовірним, а смак — більш виразним і незабутнім. Саме імбир та парика підходять цій страві якнайкраще.

Гірчиця

Так тушкована капуста буде ще смачнішою. Потрібно додати одну велику ложку звичайної гірчиці-пасти. Вибирайте м’які продукти на смак — не варто вводити класичну гостру гірчицю. Найкраще вибирати вишукану французьку гірчицю.

З цими простими трюками буде дуже смачно. Також ми розповідали, як зробити котлети особливо соковитими.