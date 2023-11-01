Помилки, які перетворюють квашену капусту на місиво: мало хто знає про них

Це дуже смачний продукт, якщо його правильно приготувати

Ми розповідали, як особливо смачно приготувати квашену капусту на зиму. Тепер розповідаємо, чому цей продукт не виходить хрумким.

На Pixelinformпро помилки, які призводять до того, що квашена капуста втрачає свої смак і хрусткість. Багато хто припускається їх, навіть не знаючи про це.

Вибір капусти

Якщо хочеться отримати справді відмінну заготівлю, почати треба з підбору сировини. Коли обираєте качан для квашення, зупинитися краще на плодах пізнього ґатунку. Качан повинен бути щільним, а його листя — білим, хрустким, соковитим.

Пропорція

У процесі приготування необхідно дотримуватися пропорцій капусти та солі. Якщо останньої буде замало, то закуска точно не вийде хрусткою. На кожні 10 кілограмів капусти йде близько 200 г солі. Сіль повинна бути кам’яною, а не йодованою.

Протикання капусти

Не вийде смачної закуски, якщо забувати щодня випускати газ, що скупчився в банці. Для цього капусту протикають на всю товщу. Робити це краще чимось дерев’яним.

Також капуста втрачає хрусткість, якщо занадто довго зберігається при кімнатній температурі. Також ми розповідали, як посмажити особливо соковиті котлети.