Секрети неймовірно смачної тушкованої капусти: деталі, про які мало хто пам’ятає

Смак страви точно буде на висоті

Ми розповідали, що додати до тушкованої капусти, щоб покращити її смак. Тепер ділимось загальними порадами з приготування цієї страви.

Особливості процесу впливають і на смак, і на аромат готової страви. Про важливі моменти, які треба врахувати під час приготування, розповіли на ProstoWay.

Як правильно готувати тушковану капусту

Значення має навіть посуд, який ви обираєте для тушкування. Досвідчені кулінари рекомендують вибирати широку сковороду. Перш за все, слід викласти капусту та попередньо обсмажити її.

Починати приготування цієї страви треба відразу з великого вогню. Через 5 хвилин, коли страва розійдеться, його можна зменшити. Одразу після цього можна вже додавати воду для тушкування.

Капуста — це продукт, який потребує міксування з іншими овочами. Саме вони доповнюють її смак та розкривають його з найкращої сторони. Щодо цих інших овочів, то у жодному випадку не кладіть їх сирими до тушкування. Достатньо трохи їх окремо обсмажити, а вже потім поєднувати з капустою, — і вони зможуть найкраще розкрити свій аромат. Зокрема кулінари знають, що з капустою добре смакують морква, цибуля, помідори та солодкий перець.

Якщо плануєте готувати капусту з м’ясом, радимо звернути увагу не на сирий продукт, а на копченості. Вони ідеально доповнять пісну капусту. Достатньо буде додати кілька різних видів готового копченого м’яса приблизно за 10 хвилин до завершення приготування страви — і результат точно буде фантастичним.

З цими деталями смак капусти розкриється по-особливому. Також ми розповідали про тонкощі приготування смачних голубців.