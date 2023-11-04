Помилка з дріжджами може дорого коштувати: що робити, якщо тісто не росте

"Мовчання" тіста свідчить про деякі допущені помилки

Ми розповідали, як покращити смак домашніх котлет. Ще одна важлива частина побутової кулінарії — випічка, і найпопулярніше дріжджове тісто.

У його приготуванні все залежить від того, чи зможе тісто піднятися. Якщо ж тісто не піднялося, а випічка нагадує підошви, це свідчить про деякі помилки, допущені у його приготуванні. Про них розповіли на ProstoWay.

Чому тісто не підіймається

Часто основна проблема полягає саме в дріжджах. Можливо, ви їх неправильно зберігали. Річ у тім, що дріжджі не можна зберігати при мінусовій температурі. Якщо ви відкрили пачку з сухими дріжджами, її можна зберігати при +3-5 градусах до 7 днів, а живі — до 12 днів. В теплому середовищі цей термін не може перевищувати 24 години для обох видів.

Якщо ж терміни та умови зберігання не порушені, причину потрібно шукати в кількості цукру. Якщо його забагато, це може завадити тісту підійматися.

Також особливу увагу варто приділити компоненту, який напряму взаємодіє з дріжджами, а саме борошну. Воно має бути просіяне.

Також особливість борошняного тіста у тому, що після його додавання будь-яке тісто повинне постояти. Для взаємодії з дріжджами потрібен не лише досить тривалий час (від 40 хвилин до кількох діб), а й відповідна температура.

Ці умови впливають на дріжджове тісто. Також ми розповідали, як за 30 секунд дістати всі кістки зі смаженої риби.