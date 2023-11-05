Відомий секрет ідеального бісквіта: розкрили пропорції досконалої випічки

Перш ніж готувати бісквіт, слід знати деякі нюанси

Ми розповідали, як приготувати смачну шарлотку. Важлива та популярна домашня випічка — бісквіти. Вони можуть бути як частиною повноцінного торта, так і самостійним десертом до чаю.

Рецептів бісквіта є безліч. Але в основному успіх приготування залежить від того, наскільки чітко було дотримано пропорції між інгредієнтами. Детальніше розповіли на Pixelinform.

Класичний варіант випічки представлений лише трьома компонентами. Це борошно, цукор та яйця. Для нього зберігається така пропорція: на 5 яєць потрібно взяти 150 г цукру та таку ж кількість борошна.

Важлива і послідовність додавання компонентів. Яйця розбиваємо у миску, додаємо цукор і приступаємо до збивання. Збивати потрібно довго — поки маса не стане дуже світлою та пишною. Лише після цього дозволяється додати борошно. Цей продукт обов’язково повинен бути просіяним. Борошно вмішується поетапно, після кожної частини маса акуратно перемішується лопаткою знизу-вгору.

Випікаємо бісквіт варто за температури 180 градусів, у заздалегідь розігрітій духовці впродовж 35-40 хвилин. Також ми розповідали, чим змастити булочки перед випіканням, щоб отримати золотисту скоринку.