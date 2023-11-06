Хитрість розумних кулінарів: як збільшити термін зберігання квашеної капусти

Є кілька правил, які допоможуть зберегти смак капусти

Ми розповідали про помилки, які перетворюють квашену капусту на неапетитну масу. Тепер ділимось порадами з її правильного зберігання.

Деякі хитрощі допоможуть збільшити термін її придатності до вживання. Про них розповіли на порталі "Апостроф".

Найкраще для зберігання квашеної капусти підходить холодильник або погріб. Оптимальна температура — від 0 до +5 градусів за Цельсієм. Якщо в приміщенні тепліше, капуста може швидко прокиснути, а в мороз — втратить і текстуру, і більшу частину вітаміну С.

Капусту можна зберігати і при кімнатній температурі — якщо час від часу посипати її цукровим піском. У кислому середовищі цукор перетвориться на оцет і вбереже квашену капусту від перекисання. З цією ж метою у банки кладуть ягоди журавлини — вони теж продовжать свіжість страви.

Щоб капуста не пліснявіла

Через підвищену активність дріжджових грибів може з’являтись цвіль. Щоб цього уникнути, беремо гірчичний порошок або насіння гірчиці та загортаємо у марлю. Цей згорточок якнайглибше вкладаємо в ємність із квашеною капустою. Ще один варіант — натерти корінь хрону та посипати ним квашену капусту в банці. Цей метод підходить тільки для капусти, яка повністю заквасилася.

Якщо ви помітили, що квашена капуста потемніла, не варто її їсти. Це означає, що страва прокисла. Також ми ділились чудовим рецептом, за яким капусту можна приготувати.