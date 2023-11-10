Як прибрати з супу чи бульйону зайвий жир: перевірені трюки, які справді працюють

Ефективні поради, які допоможуть врятувати страву

Ми розповідали, як приготувати давній український суп-зганянку. Але в приготуванні будь-якого борщу, супу чи бульйону на м’ясі трапляється, що рідина, яка має бути основою страви, виходить занадто жирна.

На "Сьогодні" поділились ефективними способами прибрати жир зі страви. Всі вони не лише дієві, а й не вплинуть на фінальний смак.

Охолодження

Це найпростіший метод. Слід дочекатися, поки суп охолоне, а тоді зібрати ложкою шар із жиру.

Холодний ополоник

Прибрати зайвий жир із супу або бульйону можна використовуючи дуже холодний ополоник. Для кращого ефекту можна додати у нього кубики льоду. Просто занурюємо нижню частину ополоника у бульйон і проводимо, збираючи жир, який налипатиме на холодне дно. Так само можна робити з рушничком — просто загорніть у нього кубики та проводьте по поверхні.

Глечик або соусник

Коли суп трохи охолоне, можна перелити його в глечик або соусник. А потім — вилити назад у каструлю. Частина жиру залишиться на стінках.

Будь-який хліб

Для цього способу треба на поверхню супу чи борщу викласти скибочки хліба та трохи притиснути ложкою. Жир вбереться.

Оберіть той спосіб, який підходить вам найбільше. Також ми розповідали, як обробити печінку перед приготуванням, щоб була особливо смачною.