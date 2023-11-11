Навіщо лити в фарш сік: хитрість, яка робить котлети неймовірними

Мало хто знає про цей спосіб приготування котлет

Ми розповідали, як приготувати особливо соковиті котлети. Тепер ділимось лайфхаком, який дозволить смачно приготувати котлети з курячого м’яса.

Курятина — популярне м’ясо. Воно дешевше за червоні сорти, а ще корисніше. Однак є у нього і недолік — курятину, а особливо грудку, складно приготувати соковитою. Котлети з такого фаршу будуть значно смачнішими, якщо додати до них додаткові інгредієнти. Про них розповіли на ProstoWay.

Зокрема, серед компонентів виділяють томатний сік. До котлет можна додавати не тільки батон, розмочений у молоці. Чудовою заміною можуть стати томатна паста, вершкове масло, сир чи пластівці. А також овочі — кабачки, терта картопля, гарбуз.

Їх додають, щоб смак котлет став ніжнішим. Також ці продукти не розвалитися та краще смажитися.

Хорошим рішенням буде додати до курячого фаршу саме невелику кількість томатного соку. Котлетки будуть дуже соковитими та ніжними. При цьому томатний смак у готовій страві практично не повинен відчуватися.

Також, щоб покращити смак курячого фаршу, радять змішувати кілька видів м’яса. Наприклад, курку та баранину. Крім того, ми ділились цікавим способом приготування яєчні.