Рецепт дня: апетитні яблучні кільця, обсмажені в омлеті

Ніжна запечена м’якоть яблука, хрустка скоринка та спокусливий аромат кориці — чудовий спосіб гарно розпочати день та отримати натхнення.

Якщо ви обома руками за корисний сніданок, то додайте до свого списку must have, крім граноли, вівсянки чи тостів з авокадо, яблучні колечка, обсмажені в омлеті.

Ці смаколики можна подавати до чаю, кави чи какао. Яблучні колечка готуються дуже швидко, а набір продуктів для них звичний і доступний. Тому занотовуйте рецепт та готуйтеся до смачної ранкової трапези!

ІНГРЕДІЄНТИ:

Яблуко - 2 шт

Яйце - 2 шт

Молоко - пів склянки

Борошно - 2 ст.л.

Масло вершкове - 1 ст.л.

Цукор - 1 ст.л.

Олія - 1 ч.л.

Кориця - 1 ч.л.

Цукрова пудра - 1 ч.л.

М'ята - 1 пучок

ПРИГОТУВАННЯ:

Етап № 1

Беремо дві глибокі миски та відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо з цукром до консистенції піни.

Етап № 2

До жовтків додаємо борошно, молоко і корицю. Інгредієнти добре перемішуємо, вливаємо до них білки.

Етап № 3

Миємо яблука, знімаємо шкірку, вирізаємо серцевину. Нарізаємо колечками завтовшки 0,5–1 см.

Етап № 4

Розігріваємо сковорідку, розтоплюємо вершкове масло, додаємо олію. Яблучні дольки занурюємо в яєчну суміш, викладаємо на сковорідку. Обсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки.

Викладаємо на тарілку, прикрашаємо цукровою пудрою і листочками м’яти.

Смачного!