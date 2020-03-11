Рецепт дня: апетитні яблучні кільця, обсмажені в омлеті

Якщо ви обома руками за корисний сніданок, то додайте до свого списку must have, крім граноли, вівсянки чи тостів з авокадо, яблучні колечка, обсмажені в омлеті.
Ці смаколики можна подавати до чаю, кави чи какао. Яблучні колечка готуються дуже швидко, а набір продуктів для них звичний і доступний. Тому занотовуйте рецепт та готуйтеся до смачної ранкової трапези!
ІНГРЕДІЄНТИ:
Яблуко - 2 шт
Яйце - 2 шт
Молоко - пів склянки
Борошно - 2 ст.л.
Масло вершкове - 1 ст.л.
Цукор - 1 ст.л.
Олія - 1 ч.л.
Кориця - 1 ч.л.
Цукрова пудра - 1 ч.л.
М'ята - 1 пучок
ПРИГОТУВАННЯ:
Етап № 1
Беремо дві глибокі миски та відділяємо білки від жовтків. Білки збиваємо з цукром до консистенції піни.
Етап № 2
До жовтків додаємо борошно, молоко і корицю. Інгредієнти добре перемішуємо, вливаємо до них білки.
Етап № 3
Миємо яблука, знімаємо шкірку, вирізаємо серцевину. Нарізаємо колечками завтовшки 0,5–1 см.
Етап № 4
Розігріваємо сковорідку, розтоплюємо вершкове масло, додаємо олію. Яблучні дольки занурюємо в яєчну суміш, викладаємо на сковорідку. Обсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки.
Викладаємо на тарілку, прикрашаємо цукровою пудрою і листочками м’яти.
Смачного!