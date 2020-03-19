Як приготувати смачний гамбургер вдома?

Ми підготували для вас рецепт апетитного гамбургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом!
Інгредієнти для страви:
Булка 2 шт.
Яловичий фарш 300 г
Гірчиця за смаком
Кетчуп за смаком
Цибуля ріпчаста за смаком
Помідор за смаком
Салат Айсберг 2 листочки
Твердий сир 2 скибочки
Рецепт приготування:
1
Розріжте готову круглу булочку на дві половини та підсмажте її на сковорідці змащеній олією. Змастіть булку кетчупом та гірчицею.
2
Яловичий фарш приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте та сформуйте плоску котлету. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте котлету для бургера з обох сторін до готовності. Викладіть м’ясну котлету в булочку. Зверху поставте скибочку твердого сиру.
3
Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кільцями та викладіть на сир. Помийте помідор та листя салату водою, просушіть паперовим рушником. Помідор поріжте кільцями та покладіть на цибулю. Зверху листя салату і накрийте верхівкою булочки. Смачного!