Як приготувати смачний гамбургер вдома?

Мабуть, не має людини, яка не любить посмакувати гамбургером з соковитою м’ясною котлетою та хрумким листям салату.

Ми підготували для вас рецепт апетитного гамбургера, який ви з легкістю зможете приготувати вдома. Гайда готувати разом!

Інгредієнти для страви:

Булка 2 шт.

Яловичий фарш 300 г

Гірчиця за смаком

Кетчуп за смаком

Цибуля ріпчаста за смаком

Помідор за смаком

Салат Айсберг 2 листочки

Твердий сир 2 скибочки

Рецепт приготування:

1

Розріжте готову круглу булочку на дві половини та підсмажте її на сковорідці змащеній олією. Змастіть булку кетчупом та гірчицею.

2

Яловичий фарш приправте сіллю та перцем, ретельно перемішайте та сформуйте плоску котлету. Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте котлету для бургера з обох сторін до готовності. Викладіть м’ясну котлету в булочку. Зверху поставте скибочку твердого сиру.

3

Почистіть цибулю від лушпиння, наріжте кільцями та викладіть на сир. Помийте помідор та листя салату водою, просушіть паперовим рушником. Помідор поріжте кільцями та покладіть на цибулю. Зверху листя салату і накрийте верхівкою булочки. Смачного!