Готуємо закуску: запечена спаржа з часником (Відео)

Як приготувати корисну і смачну страву.

Запечена спаржа - ідеальна закуска для тих, хто стежить за своєю фігурою. У цій страві не багато калорій, вона дуже корисна, ну а найприємніше, що вона також є надзвичайно смачною. І приготувати її простіше простого, якщо слідувати нашим рецептом.

Отже, для приготування спаржі вам знадобляться наступні продукти: спаржа зелена (500 г), оливкова олія (2 ст. л.), часник (2 зубчики), сіль, перець і лимонний сік (за смаком), сир твердий (за смаком).

Крок 1: Для початку потрібно ретельно промити спаржу і відрізати нижні грубі шматочки.

Крок 2: Потім слід розігріти духовку до 200 градусів і підготувати деко, застелене фольгою для запікання.

Крок 3: Викласти спаржу на деко, потім акуратно полити оливковою олією.

Крок 4: Поспипать подрібненим часником, перцем і сіллю, потім перемішати і посипати ще раз.

Крок 5: Тепер настав час додати зверху трохи тертого сиру, якщо ви його любите. І відправити спаржу в духовку на 8-10 хвилин. Готову страву слід трохи скропити лимонним соком. Відразу ж після цього його можна подавати до столу в якості легкого гарніру або закуски.