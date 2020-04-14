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Найсмачніша глазур та Великодній декор: прикрашаємо паску

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Найсмачніша глазур та Великодній декор: прикрашаємо паску
09:11 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Прикрашена власноруч великодня паска буде яскравою оригінальною та неповторною.

Уже зовсім скоро православні християни відзначатимуть найбільш шановане, урочисте й радісне свято у церковному календарі – Світле Воскресіння Христове, або Великдень. В активній підготовці до Великодня віруючі загадуються над питанням, як прикрасити своїми руками одну із найголовніших оздоб великоднього столу – власноруч спечену паску.

Для прикрашання цієї обрядової випічки варто використовувати символіку цього найсвітлішого свята і весни: квіти, гнізда, яйця, птахів, метеликів, молоде листя, фігурки кроликів, християнську символіку, зокрема написи "ХВ" і привітання.

Найкращі прикраси на паску – їстівні

Фантастичні й оригінальні паски на Великдень вийдуть у тих, хто не пошкодує витратити на це достатньо часу і фантазії. Основа майже всього їстівного великоднього декору – цукор і барвники. Також можна використовувати сухофрукти, горіхи і шоколад.

Загалом можна створити неймовірно вишукану паску, використовуючи прості й доступні інгредієнти.

Паска на Великдень: прикраси із тіста

Чи не найдоречнішою прикрасою на паску будуть невеликі фігурні хрестики. Готують їх із того ж тіста, що й саму випічку. Можна також виготовити коси, спіралі, літери і квіти, листя та пелюстки. Аби зробити паску яскравішою, у тісто для прикрас іноді додають барвники.

Є два варіанти, як зробити, щоб прикраси виглядали красиво і після випічки.

Перший – потрібно дочекатися, поки паска в форму підійде, вирізати прикраси й прикріпити їх до її верхівки за допомогою білка. Потім змастити вже прикрашену паску збитим яйцем або маслом. Готову і ще гарячу паску полити сиропом.

По друге, можна окремо від паски спекти декор з тіста, а потім прикріпити до вже спеченої здоби. Так можна бути впевненим у результаті, оскільки прикраси із дріжджового тіста піднімуться під час випічки.

Оздоблення паски глазур’ю

Традиційно паски на Великдень прикрашають білою глазур’ю із суміші білків і цукру. Однак тут важливо правильно її приготувати – дотриматися таких пропорцій інгредієнтів, щоб помадка обов’язково застигла і не розтеклася. Така паска матиме охайний і апетитний вигляд.

Цукрова глазур на паску

Змішати 1 ст. цукрової пудри дрібного помелу з 4 ст. л. кип’яченої води, додати барвник і ароматичну добавку за смаком (лимонний сік, наприклад, збагатить смак глазурі). Добре перемішати суміш і прогріти приблизно до 40°. Якщо вийшла дуже рідка суміш – додати ще цукрової пудри, якщо занадто густа – води. Наносити цукрову глазур на паски потрібно відразу після приготування.

Помадка з цукру і білків

Для приготування взяти 1 білок (яйце має бути свіжим) і збити його з 1 ч. л. лимонного соку. Поступово ввести в білок 1 ст. тонко змеленої цукрової пудри. Густоту глазурі можна регулювати за допомогою кількості лимонного соку і цукрової пудри. Використовувати таку глазур обов’язково слід відразу, щоб вона не встигла застигнути.

Фруктова глазур для пасок

Готується така глазур із фруктових та ягідних соків, завдяки чому можна отримати різні відтінки і смак. 1 яєчний білок збити в сильну піну, додати приблизно 1 ст. тонко змеленої цукрової пудри, а після чого близько 3 ст. л. соку фруктів або ягід. Густота цієї глазурі регулюється соком і цукровою пудрою.

Помадка із маршмелоу

Викласти зефіринки маршмелоу (200 г), олію (2 ст. л.) і лимонний сік (2 ст. л.) у вогнетривкий посуд і помістити на водяну баню, але вогонь зробити невеликий, щоб зефір на прилипав до дуже гарячої посуди. Зефір потрібно часто помішувати.

Коли зефір розтане, додати 150-200 г цукрової пудри. Якщо маса виявиться дуже вже густою, можна влити ще лимонного соку. У гарячому вигляді наносити глазур на паски, одразу ж посипати прикрасами, бо така глазур дуже швидко застигає. Через деякий час після нанесення глазур стане більш гладкою, ідеальною, вона ніби розгладжується. Можна додати барвники.

Великодня паска: декор мастикою

Мастика відкриває широкі можливості у прикрашанні паски. З неї, як із пластиліну, можна виліплювати і вирізати фігурки, квіти, листочки, а також традиційні прикраси для пасок. Молочна мастика для паски Така мастика готується зі згущеного молока. Потрібно взяти 160 г сухого молока, змішати з 160 г цукрової пудри і просіяти. Зробити поглиблення в цій сухій суміші і поступово ввести 200 г згущеного молока і 2 ч. л. лимонного соку. Потім вимішати мастику до однорідності й загорнути в плівку. Її можна пофарбувати барвниками в будь-який колір. Розкачати мастику та покрити нею паску, а також виготовити з неї різні фігурки для завершення оздоблення.

Рецепт ніжної паски на сирі (Відео)

Оздоблення паски посипками, мармеладом, шоколадом

За допомогою їстівної кольорової посипки, мармеладу, сухофруктів і цукерок можна просто й без зайвих зусиль створити неймовірні візерунки. Потрібно лише відкрити пакетик з посипкою, нарізати мармелад, намастити паску глазур’ю або медом і давати волю фантазії, прикрашаючи паску своїми руками. Традиційно можна викласти на верхівці паски літери Х і В (тобто "Христос Воскрес!"). Нанести літери можна кольоровою цукровою посипкою, родзинками, іншими сухофруктами, горіхами, а також шоколадом, маршмелоу і навіть макарунами. Для більш творчих осіб підійде варіант намалювати спеціальними харчовими фарбами на білій глазурі якийсь візерунок або малюнок.

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Хэнд-мэйд, Декор, Оригинально, Паска, Великдень, Оздоблення, Страсний тиждень, Прикрашання, Посипки.
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