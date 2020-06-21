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Як приготувати домашній безалкогольний мохіто

Як приготувати домашній безалкогольний мохіто
15:00 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
«Мохіто» — один із найпопулярніших безалкогольних літніх напоїв. У коктейлі є все, що потрібно спекотним літом: свіжість лайма, холодок м’яти і солодка газована вода.

Розповідаємо, як приготувати класичний безалкогольний мохіто, а також полуничний мохіто для двох людей.

Склад мохіто

Мохіто — це солодкий коктейль, який вперше з’явився на Кубі. Напій традиційно роблять з чотирьох інгредієнтів: газована вода, цукор, лайм і листя солодкої м’яти. У алкогольний мохіто додають ще світлий ром. Щоб прискорити приготування коктейлю замість звичайної газованої води і цукру для мохіто можна використовувати спрайт або швепс.

Рецепт класичного безалкогольного мохіто на двох

Зробити коктейль «Мохіто» дуже просто. Час приготування напою не займе більше 3 хвилин.

1. Нарізаємо один лайм і кладемо у високу склянку.

2. Далі додаємо листочки м’яти (за смаком) і тростинний цукор. М’яту можна трохи прим’яти, щоб вона дала аромат.

3. Додаємо в склянку колотий лід і заливаємо газованою водою. Безалкогольний мохіто готовий. Для прикраси коктейлю можна використовувати все ті ж м’яту і лайм.

Безалкогольний полуничний мохіто для двох людей

1. Складаємо у високу склянку листочки м’яти.

2. Лайм розрізаємо на кілька частин, вичавлюємо сік і додаємо в склянку разом із м’якоттю.

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3. Розрізаємо полуницю на дві половинки. Додаємо в стакан ягоди і колотий лід. Також можна додати полуничний сироп.

4. Вливаємо в склянку газовану воду і п'ємо мохіто.

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Рецепт, Mohito, Напій.

Автор:

Телеграф
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