Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки: інфографіка і ціни

На виробництво 1 кілограма вершкового масла потрібно близько 20 літрів молока. Середня ціна дрібного гурту молока з ферми по Україні становить 10 грн/л. Отже, пачка натурального вершкового масла у 200 г. не може коштувати дешевше ніж 40 грн.

Натуральне вершкове масло може мати різну жирність, але не меншу за 61,5%. Воно підрозділяється на 4 групи: екстра - жирність - 80-85 %, середня ціна - 53 грн/200 г; селянське - жирність - 72,5-79,9 %, середня ціна - 45 грн/200 г; бутербродне - жирність - 61,5-72,4 %, середня ціна - 41 грн/200 г; пряжене - жирність - не менше 99 %, середня ціна - 164 грн/200 мл.

Також воно має 4 різновиди: кисловершкове - містить пастеризовані вершки сквашені чисті культури молочнокислих бактерій; солоне кисловершкове - додається сіль; солодковершкове - містить натуральні пастеризовані вершки; солоне солодковершкове - додається сіль.

Останні лабораторні дослідження та перевірки від Центру Експертиз "Тест" показали, що 70% масла в Україні є підробкою. Фахівці взяли 29 образків, з яких 20 виявилися фальшивкою.

Підробкою виявилися: 3+3 корови; Апрель; Богодухівський молзавод; Брест Литовск; Воложинское; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Миколаївмолпром; Нота смаку; Пан коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвиенко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турківський маслозавод); Староконстантиновский молочный завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рихальський завод сухого молока).

Дані на упаковці не відповідають складу

Аналізи показали, що виробники додають маргарин, тваринні та гідрогенізовані жири, кокосову та пальмову олії.

Фальшиве масло часто помаранчевого кольору

Натуральним є: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокия; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чортків (вагове); Харківське. На упаковці завжди має бути напис "масло вершкове"

За якістю воно тверде та важко ріжеться ножем. Особливо після морозильника. Має білий колір взимку, жовтуватий влітку.

Масло в якого вийшов термін зберігання або неправильне збережене має насичений жовтий колір по краях.

Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужби назвали компанії, які продавали підроблене масло: Симол, Київська обл. (масло "Рокитняночка"); Старокостянтинівський молочний завод (масло "Вершкова долина"); Хеппі Мілк Плюс, м. Знам'янка; Коломийський молочний завод, Вінницька обл. (масло "Карпатське"); Гайсинський молокозавод, Вінницька обл. (масло "Гайсинське"); Вівальді Д (масло "Селянське"); Богодухівський молокозавод, Харківська обл.; Малороганський молочний завод, Харківська обл.; Інтер-Мол, м. Дніпро.

Автор: Олександр Poison Нечай