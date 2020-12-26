Як відрізнити справжнє вершкове масло від підробки: інфографіка і ціни

На виробництво 1 кілограма вершкового масла потрібно близько 20 літрів молока. Середня ціна дрібного гурту молока з ферми по Україні становить 10 грн/л. Отже, пачка натурального вершкового масла у 200 г. не може коштувати дешевше ніж 40 грн.
Натуральне вершкове масло може мати різну жирність, але не меншу за 61,5%. Воно підрозділяється на 4 групи: екстра - жирність - 80-85 %, середня ціна - 53 грн/200 г; селянське - жирність - 72,5-79,9 %, середня ціна - 45 грн/200 г; бутербродне - жирність - 61,5-72,4 %, середня ціна - 41 грн/200 г; пряжене - жирність - не менше 99 %, середня ціна - 164 грн/200 мл.
Також воно має 4 різновиди: кисловершкове - містить пастеризовані вершки сквашені чисті культури молочнокислих бактерій; солоне кисловершкове - додається сіль; солодковершкове - містить натуральні пастеризовані вершки; солоне солодковершкове - додається сіль.
Останні лабораторні дослідження та перевірки від Центру Експертиз "Тест" показали, що 70% масла в Україні є підробкою. Фахівці взяли 29 образків, з яких 20 виявилися фальшивкою.
Підробкою виявилися: 3+3 корови; Апрель; Богодухівський молзавод; Брест Литовск; Воложинское; Всесмак; Гомель-продукт; Метелик; Миколаївмолпром; Нота смаку; Пан коцький; Подільське; Поліська сироварня; ПП Матвиенко О.В.; Самбірське; Сіверянка; Справжнє (Турківський маслозавод); Староконстантиновский молочный завод; Токмак-Молоко; Традиційне (Рихальський завод сухого молока).
Аналізи показали, що виробники додають маргарин, тваринні та гідрогенізовані жири, кокосову та пальмову олії.
Натуральним є: Волошкове поле; Галичина; Здорово; Молокия; Полтавський смак; Попільнянське; Радимо; Чортків (вагове); Харківське. На упаковці завжди має бути напис "масло вершкове"
За якістю воно тверде та важко ріжеться ножем. Особливо після морозильника. Має білий колір взимку, жовтуватий влітку.
Масло в якого вийшов термін зберігання або неправильне збережене має насичений жовтий колір по краях.
Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужби назвали компанії, які продавали підроблене масло: Симол, Київська обл. (масло "Рокитняночка"); Старокостянтинівський молочний завод (масло "Вершкова долина"); Хеппі Мілк Плюс, м. Знам'янка; Коломийський молочний завод, Вінницька обл. (масло "Карпатське"); Гайсинський молокозавод, Вінницька обл. (масло "Гайсинське"); Вівальді Д (масло "Селянське"); Богодухівський молокозавод, Харківська обл.; Малороганський молочний завод, Харківська обл.; Інтер-Мол, м. Дніпро.
Автор: Олександр Poison Нечай