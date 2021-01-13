Що приготувати на Щедру вечерю: шість простих рецептів з фото

В ніч з 13 на 14 січня вся Україна святкуватиме Старий Новий рік або ж Новий рік за старим стилем. І, як прийнято, зустрічають його багатим столом з кутею, але без пісних страв. "Телеграф" приготував список традиційних страв, які подають на стіл у цей вечір.

Щедра кутя

Інгредієнти:

пшениця – 200 г;

мак – 100 г;

мед - за смаком;

горіхи – 100 г;

родзинки - 50 г;

сухофрукти - 100 г;

вершкове масло або смалець – 50 г.

Фото: molbuk.ua

Приготування:

Пшеницю замочити на ніч. Зранку злити воду та варити у чистій на повільному вогні до готовності.

Мак залити окропом на 20 хвилин,а потім подрібнити у комбайні, млині або ж перетерти у ступці. Горіхи та сухофрукти подрібнити. Родзинки залити кип’ятком на 10 хвилин.

Пшеницю викласти у глибоку тарілку, додати сухофрукти, горіхи, родзинки, мак та мед. В кінці додати розтоплений смалець, або ж вершкове масло. Все добре розмішати.

Верещака

Інгредієнти:

свинячі ребра – 500 г;

квас – 500 мл;

часник – 2-3 зубчика;

рослинна олія;

борошно – 1 ст.л. ;

вершкове масло – 20 г;

сушена петрушка – 1 ч.л. ;

паприка мелена - 1 ч.л. ;

сіль, перець за смаком.

Фото: chefmarket.ru

Приготування:

Ребра розрізати (по 2 реберця). Посолити, поперчити та натерти часником і паприкою. Підсмажити на сковорідці до легкого рум’янцю. Потім ребра викласти в глибоку форму для випікання та залити квасом. Пекти одну годину при 180-200 градусах.

Квас злити у каструлю і випарювати, щоб приготувати соус. Додати борошно та вершкове масло, при цьому постійно перемішувати, щоб не було грудочок. Коли соус майже готовий додати сушену петрушку.

Перед подачею ребра полити соусом.

Кров’янка

Інредієнти:

гречка – 250 г;

кров – 1 л;

фарш – 400 г;

цибуля – 1 шт;

молоко – 200 мл;

спеції (лавровий лист, духмяний перець) ;

сіль, перець за смаком;

кишки для кров’янки – 3 шт.

Фото: halytska-svizhyna.ua

Приготування:

Гречку відварити до готовності (в підсоленій воді). Якщо в крові є згустки, необхідно пропустити її через м’ясорубку або комбайн. Цибулю дрібненько порізати і підсмажити разом з фаршем. З’єднати всі інгредієнти, спеції та перемішати до однорідності. Наповнити кишки готовою сумішшю. З двох сторін зав’язати ниткою. В декількох місцях проколоти голкою, аби не лопнула.

Сформовану кров’янку пекти в розігрітій духовці при 180-200 градусах на 30 хвилин (до готовності).

Млинці з м’ясним фаршем

Інгредієнти:

тісто:

молоко – 500 мл;

яйця – 2 шт;

борошно – 300 г;

олія – 2 ст.л.;

цукор – 1 ст.л. ;

дрібка солі.

Начинка:

фарш – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

олія рослинна;

сіль, перець з смаком.

Фото: 1000.menu

Приготування:

Фарш обсмажити на сковорідці, додати дрібно нарізану цибулю. Перекласти в тарілку, додати сіль та перець. Добре перемішати.

Яйця збити з цукром та сіллю. Додати 200 мл молока та розмішати. Додати поступово борошно і розмішати до однорідності. Повинна утворитись густа суміш. До цієї суміші додати решту молока і розмішати. В кінці додати олію і розмішати.

Сковорідку прогріти, щоб тісто не прилипало. Змастити трошки олією. Вилити трошки тіста на сковорідку і розподілити по всій площині сковорідки. Обсмажити з двох сторін.

На край млинця покласти начинку та загорнути конвертиком.

Вареники з картоплею і шкварками

Інгредієнти:

Тісто:

борошно -500 г;

вода – 200 мл;

олія рослинна – 2 ст.л.;

сіль – 0.5 ч.л.

Начинка:

картопляне пюре – 400 г;

сало;

цибуля – 1 шт.

Фото: smachno.ua

Приготування:

Воду налити у миску. Додати сіль, олію і перемішати. Просіяне борошно додати до води і знову перемішати ложкою, потім замісити рукою. При потребі додати ще борошна. Повинно утворитись еластичне та м’яке тісто.

Розкачати тісто товщиною 1 см і видавити кружечки. Сформувати вареники. Варити вареники у підсоленій воді до готовності. Поки варяться вареники сало нарізати невеликими шматочками і підсмажити на сковорідці. Цибулю теж дрібно нарізати і додати до сала. Смажити до готовності. Вареники перекласти у тарілку і зверху полити шкварками з цибулею.

Компот

Інгредієнти:

вода – 3-4 л;

сухофрукти або заморожені фрукти – 300 г;

сушена м’ята - дрібка;

цукор або мед за смаком.

Фото: maggi.ru

Приготування:

Воду налити у каструлю. Додати улюблені сухофрукти або заморожені ягоди. Додати трохи м’яти. Довести до кипіння і кип’ятити 5-7 хвилин. В кінці додати цукор за смаком. Якщо додаєте мед, то компот потрібно охолодити, аби мед не втратив своїх корисних властивостей.

Автор: Яна Мосійчук