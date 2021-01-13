Що приготувати на Щедру вечерю: шість простих рецептів з фото

В ніч з 13 на 14 січня вся Україна святкуватиме Старий Новий рік або ж Новий рік за старим стилем. І, як прийнято, зустрічають його багатим столом з кутею, але без пісних страв. "Телеграф" приготував список традиційних страв, які подають на стіл у цей вечір.
Інгредієнти:
Фото: molbuk.ua
Приготування:
Пшеницю замочити на ніч. Зранку злити воду та варити у чистій на повільному вогні до готовності.
Мак залити окропом на 20 хвилин,а потім подрібнити у комбайні, млині або ж перетерти у ступці. Горіхи та сухофрукти подрібнити. Родзинки залити кип’ятком на 10 хвилин.
Пшеницю викласти у глибоку тарілку, додати сухофрукти, горіхи, родзинки, мак та мед. В кінці додати розтоплений смалець, або ж вершкове масло. Все добре розмішати.
Інгредієнти:
Фото: chefmarket.ru
Приготування:
Ребра розрізати (по 2 реберця). Посолити, поперчити та натерти часником і паприкою. Підсмажити на сковорідці до легкого рум’янцю. Потім ребра викласти в глибоку форму для випікання та залити квасом. Пекти одну годину при 180-200 градусах.
Квас злити у каструлю і випарювати, щоб приготувати соус. Додати борошно та вершкове масло, при цьому постійно перемішувати, щоб не було грудочок. Коли соус майже готовий додати сушену петрушку.
Перед подачею ребра полити соусом.
Інредієнти:
Фото: halytska-svizhyna.ua
Приготування:
Гречку відварити до готовності (в підсоленій воді). Якщо в крові є згустки, необхідно пропустити її через м’ясорубку або комбайн. Цибулю дрібненько порізати і підсмажити разом з фаршем. З’єднати всі інгредієнти, спеції та перемішати до однорідності. Наповнити кишки готовою сумішшю. З двох сторін зав’язати ниткою. В декількох місцях проколоти голкою, аби не лопнула.
Сформовану кров’янку пекти в розігрітій духовці при 180-200 градусах на 30 хвилин (до готовності).
Інгредієнти:
Начинка:
Фото: 1000.menu
Приготування:
Фарш обсмажити на сковорідці, додати дрібно нарізану цибулю. Перекласти в тарілку, додати сіль та перець. Добре перемішати.
Яйця збити з цукром та сіллю. Додати 200 мл молока та розмішати. Додати поступово борошно і розмішати до однорідності. Повинна утворитись густа суміш. До цієї суміші додати решту молока і розмішати. В кінці додати олію і розмішати.
Сковорідку прогріти, щоб тісто не прилипало. Змастити трошки олією. Вилити трошки тіста на сковорідку і розподілити по всій площині сковорідки. Обсмажити з двох сторін.
На край млинця покласти начинку та загорнути конвертиком.
Інгредієнти:
Тісто:
Начинка:
Фото: smachno.ua
Приготування:
Воду налити у миску. Додати сіль, олію і перемішати. Просіяне борошно додати до води і знову перемішати ложкою, потім замісити рукою. При потребі додати ще борошна. Повинно утворитись еластичне та м’яке тісто.
Розкачати тісто товщиною 1 см і видавити кружечки. Сформувати вареники. Варити вареники у підсоленій воді до готовності. Поки варяться вареники сало нарізати невеликими шматочками і підсмажити на сковорідці. Цибулю теж дрібно нарізати і додати до сала. Смажити до готовності. Вареники перекласти у тарілку і зверху полити шкварками з цибулею.
Інгредієнти:
Фото: maggi.ru
Приготування:
Воду налити у каструлю. Додати улюблені сухофрукти або заморожені ягоди. Додати трохи м’яти. Довести до кипіння і кип’ятити 5-7 хвилин. В кінці додати цукор за смаком. Якщо додаєте мед, то компот потрібно охолодити, аби мед не втратив своїх корисних властивостей.
Автор: Яна Мосійчук