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Середа, 13.01.2021
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Що приготувати на Щедру вечерю: шість простих рецептів з фото

Що приготувати на Щедру вечерю: шість простих рецептів з фото
06:02 Сьогодні Телеграф

В ніч з 13 на 14 січня вся Україна святкуватиме Старий Новий рік або ж Новий рік за старим стилем. І, як прийнято, зустрічають його багатим столом з кутею, але без пісних страв. "Телеграф" приготував список традиційних страв, які подають на стіл у цей вечір.

Щедра кутя

Інгредієнти:

  • пшениця – 200 г;
  • мак – 100 г;
  • мед - за смаком;
  • горіхи – 100 г;
  • родзинки - 50 г;
  • сухофрукти - 100 г;
  • вершкове масло або смалець – 50 г.

Щедрая кутья

Фото: molbuk.ua

Приготування:

Пшеницю замочити на ніч. Зранку злити воду та варити у чистій на повільному вогні до готовності.

Мак залити окропом на 20 хвилин,а потім подрібнити у комбайні, млині або ж перетерти у ступці. Горіхи та сухофрукти подрібнити. Родзинки залити кип’ятком на 10 хвилин.

Пшеницю викласти у глибоку тарілку, додати сухофрукти, горіхи, родзинки, мак та мед. В кінці додати розтоплений смалець, або ж вершкове масло. Все добре розмішати.

Верещака

Інгредієнти:

  • свинячі ребра – 500 г;
  • квас – 500 мл;
  • часник – 2-3 зубчика;
  • рослинна олія;
  • борошно – 1 ст.л. ;
  • вершкове масло – 20 г;
  • сушена петрушка – 1 ч.л. ;
  • паприка мелена - 1 ч.л. ;
  • сіль, перець за смаком.

Ребра

Фото: chefmarket.ru

Приготування:

Ребра розрізати (по 2 реберця). Посолити, поперчити та натерти часником і паприкою. Підсмажити на сковорідці до легкого рум’янцю. Потім ребра викласти в глибоку форму для випікання та залити квасом. Пекти одну годину при 180-200 градусах.

Квас злити у каструлю і випарювати, щоб приготувати соус. Додати борошно та вершкове масло, при цьому постійно перемішувати, щоб не було грудочок. Коли соус майже готовий додати сушену петрушку.

Перед подачею ребра полити соусом.

Смачний глінтвейн можна зробити в домашніх умовах: прості покрокові рецепти на будь-який смак

Кров’янка

Інредієнти:

  • гречка – 250 г;
  • кров – 1 л;
  • фарш – 400 г;
  • цибуля – 1 шт;
  • молоко – 200 мл;
  • спеції (лавровий лист, духмяний перець) ;
  • сіль, перець за смаком;
  • кишки для кров’янки – 3 шт.

кровянка

Фото: halytska-svizhyna.ua

Приготування:

Гречку відварити до готовності (в підсоленій воді). Якщо в крові є згустки, необхідно пропустити її через м’ясорубку або комбайн. Цибулю дрібненько порізати і підсмажити разом з фаршем. З’єднати всі інгредієнти, спеції та перемішати до однорідності. Наповнити кишки готовою сумішшю. З двох сторін зав’язати ниткою. В декількох місцях проколоти голкою, аби не лопнула.

Сформовану кров’янку пекти в розігрітій духовці при 180-200 градусах на 30 хвилин (до готовності).

Млинці з м’ясним фаршем

Інгредієнти:

  • тісто:
  • молоко – 500 мл;
  • яйця – 2 шт;
  • борошно – 300 г;
  • олія – 2 ст.л.;
  • цукор – 1 ст.л. ;
  • дрібка солі.

Начинка:

  • фарш – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • олія рослинна;
  • сіль, перець з смаком.

блины с мясом

Фото: 1000.menu

Приготування:

Фарш обсмажити на сковорідці, додати дрібно нарізану цибулю. Перекласти в тарілку, додати сіль та перець. Добре перемішати.
Яйця збити з цукром та сіллю. Додати 200 мл молока та розмішати. Додати поступово борошно і розмішати до однорідності. Повинна утворитись густа суміш. До цієї суміші додати решту молока і розмішати. В кінці додати олію і розмішати.

Сковорідку прогріти, щоб тісто не прилипало. Змастити трошки олією. Вилити трошки тіста на сковорідку і розподілити по всій площині сковорідки. Обсмажити з двох сторін.

На край млинця покласти начинку та загорнути конвертиком.

Вареники з картоплею і шкварками

Інгредієнти:

Тісто:

  • борошно -500 г;
  • вода – 200 мл;
  • олія рослинна – 2 ст.л.;
  • сіль – 0.5 ч.л.

Начинка:

  • картопляне пюре – 400 г;
  • сало;
  • цибуля – 1 шт.

вареники

Фото: smachno.ua

Приготування:

Воду налити у миску. Додати сіль, олію і перемішати. Просіяне борошно додати до води і знову перемішати ложкою, потім замісити рукою. При потребі додати ще борошна. Повинно утворитись еластичне та м’яке тісто.

Розкачати тісто товщиною 1 см і видавити кружечки. Сформувати вареники. Варити вареники у підсоленій воді до готовності. Поки варяться вареники сало нарізати невеликими шматочками і підсмажити на сковорідці. Цибулю теж дрібно нарізати і додати до сала. Смажити до готовності. Вареники перекласти у тарілку і зверху полити шкварками з цибулею.

Компот

Інгредієнти:

  • вода – 3-4 л;
  • сухофрукти або заморожені фрукти – 300 г;
  • сушена м’ята - дрібка;
  • цукор або мед за смаком.

компот

Фото: maggi.ru

Приготування:

Воду налити у каструлю. Додати улюблені сухофрукти або заморожені ягоди. Додати трохи м’яти. Довести до кипіння і кип’ятити 5-7 хвилин. В кінці додати цукор за смаком. Якщо додаєте мед, то компот потрібно охолодити, аби мед не втратив своїх корисних властивостей.

Простий рецепт смачного різдвяного кексу

Автор: Яна Мосійчук

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Ярослав Жаренов
Автор: Ярослав Жаренов Главный редактор сайта
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Компот, Кутья, Рецепти.
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