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Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів

Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів
06:34 Сьогодні Телеграф

Хочете здивувати близьких кулінарними шедеврами? Пропонуємо не витрачати багато часу, а зробити прості кокосові батончики вдома, які захочеться їсти ще і ще.

Інгредієнти:

  • вершкове масло -50 гр;
  • молоко - 35 мл;
  • цукор - 30 гр;
  • кокосова стружка -80 г.

Глазур:

  • шоколад - 80 г;
  • рослинна олія – 1 ст.л.

Приготування

В каструлю налити молоко, додати вершкове масло і цукор, і поставити на плиту.

Коли масло і цукор розтопляться додати кокосову стружку і постійно перемішувати. Кокосову стружку краще додавати частинами. Постійно помішувати до загустіння.

Потім перекласти масу на пергамент і сформувати прямокутник висотою 1-1,5 см.

Поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Дістати та нарізати на батончики. Знову поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Шоколад розтопити, додати олію, добре перемішати. Охолодженні батончики занурити в шоколад. І поставити в морозильну камеру на 5 хвилин.

баунті рецепт

Можна смакувати!

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Яна Мосійчук
Автор: Яна Мосійчук
Перегляди: 45

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Баунти, Солодощі, Рецепти.
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