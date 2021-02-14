Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів

Хочете здивувати близьких кулінарними шедеврами? Пропонуємо не витрачати багато часу, а зробити прості кокосові батончики вдома, які захочеться їсти ще і ще.
Інгредієнти:
Глазур:
В каструлю налити молоко, додати вершкове масло і цукор, і поставити на плиту.
Коли масло і цукор розтопляться додати кокосову стружку і постійно перемішувати. Кокосову стружку краще додавати частинами. Постійно помішувати до загустіння.
Потім перекласти масу на пергамент і сформувати прямокутник висотою 1-1,5 см.
Поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.
Дістати та нарізати на батончики. Знову поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.
Шоколад розтопити, додати олію, добре перемішати. Охолодженні батончики занурити в шоколад. І поставити в морозильну камеру на 5 хвилин.
Можна смакувати!