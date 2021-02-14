Батончики "Баунті" за півгодини: простий рецепт улюблених ласощів

Хочете здивувати близьких кулінарними шедеврами? Пропонуємо не витрачати багато часу, а зробити прості кокосові батончики вдома, які захочеться їсти ще і ще.

Інгредієнти:

вершкове масло -50 гр;

молоко - 35 мл;

цукор - 30 гр;

кокосова стружка -80 г.

Глазур:

шоколад - 80 г;

рослинна олія – 1 ст.л.

Приготування

В каструлю налити молоко, додати вершкове масло і цукор, і поставити на плиту.

Коли масло і цукор розтопляться додати кокосову стружку і постійно перемішувати. Кокосову стружку краще додавати частинами. Постійно помішувати до загустіння.

Потім перекласти масу на пергамент і сформувати прямокутник висотою 1-1,5 см.

Поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Дістати та нарізати на батончики. Знову поставити в морозильну камеру на 15 хвилин.

Шоколад розтопити, додати олію, добре перемішати. Охолодженні батончики занурити в шоколад. І поставити в морозильну камеру на 5 хвилин.

Можна смакувати!