Запікаємо баклажани в духовці: кращі рецепти на швидку руку

Баклажан - популярний в Україні сезонний овоч, який має приємний смак і є досить легким у приготуванні. У цьому матеріалі ми розповімо, як швидко і просто приготувати страви з баклажанів в духовці.
Інгредієнти:
Баклажани - 120 г
Пшеничне борошно - 1 чайна ложка
Зелена цибуля - за смаком
Шпинат - 20 г
Рослинна олія - 4 столові ложки
Помідори - 1 штука
Зелений салат - за смаком
Сіль - за смаком
Солодкий перець - 1 штука
Спосіб приготування:
1. Баклажани необхідно очистити і нарізати кружечками в 1 сантиметр. Обваляйте кожен шматочок у борошні і обсмажте в рослинній олії.
2. Потім наріжте зелену цибулю, шпинат, болгарський перець, петрушку і помідори, посоліть і обсмажте, помішуючи на середньому вогні, протягом 5 хвилин.
3. Викладіть баклажани в форму для запікання. Зверху вилийте на них овочеву суміш і потім в духовці протягом 10-15 хвилин. За бажанням можна прикрасити свіжою зеленню.
Інгредієнти:
Баклажани - 2 штуки
Помідори - 2 штуки
Мелений чорний перець - за смаком
Твердий сир - 200 г
Зелень - 1 пучок
Часник - 2 зубчики
Майонез - 150 г
Спосіб приготування:
1. Баклажани ретельно миємо й нарізаємо кружечками завтовшки півсантиметра. Посипаємо сіллю і перцем.
2. Викладаємо кружки баклажанів на попередньо змащений олією лист.
3. Дрібно ріжемо часник і змішуємо з майонезом. Приготовленої сумішшю зверху змащуємо кожен кружечок баклажана.
4. Нарізаємо сир тонкими шматочками і викладаємо зверху на баклажани.
5. Ріжемо помідори кільцями і викладаємо зверху сиру.
6. Посипаємо все дрібно посіченою зеленню.
7. У розігріту до 150-180 градусів духовку ставимо баклажани на 15-20 хвилин. Подавати охолодженими.
Інгредієнти:
Баклажани - 2 штуки
Куряче яйце - 1 штука
Кунжутне насіння - 5 столових ложок
Сіль за смаком
Спосіб приготування:
1. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки 0,5 см, посолити.
2. Збити яйце, змочити в ньому кожен баклажан і обваляти в кунжуті.
3. У розігріту до 150-180 градусів духовку ставимо баклажани на 15-20 хвилин до появи золотистої скоринки.
Також відмінним річним блюдом стане ікра з баклажанів. Найкращі рецепти баклажанної ікри - дивіться в матеріалі "Телеграфа".