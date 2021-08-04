Запікаємо баклажани в духовці: кращі рецепти на швидку руку

Баклажан - популярний в Україні сезонний овоч, який має приємний смак і є досить легким у приготуванні. У цьому матеріалі ми розповімо, як швидко і просто приготувати страви з баклажанів в духовці.

Баклажани по-грецьки

Інгредієнти:

Баклажани - 120 г

Пшеничне борошно - 1 чайна ложка

Зелена цибуля - за смаком

Шпинат - 20 г

Рослинна олія - 4 столові ложки

Помідори - 1 штука

Зелений салат - за смаком

Сіль - за смаком

Солодкий перець - 1 штука

Спосіб приготування:

1. Баклажани необхідно очистити і нарізати кружечками в 1 сантиметр. Обваляйте кожен шматочок у борошні і обсмажте в рослинній олії.

2. Потім наріжте зелену цибулю, шпинат, болгарський перець, петрушку і помідори, посоліть і обсмажте, помішуючи на середньому вогні, протягом 5 хвилин.

3. Викладіть баклажани в форму для запікання. Зверху вилийте на них овочеву суміш і потім в духовці протягом 10-15 хвилин. За бажанням можна прикрасити свіжою зеленню.

Запечені баклажани з сиром і помідорами

Інгредієнти:

Баклажани - 2 штуки

Помідори - 2 штуки

Мелений чорний перець - за смаком

Твердий сир - 200 г

Зелень - 1 пучок

Часник - 2 зубчики

Майонез - 150 г

Спосіб приготування:

1. Баклажани ретельно миємо й нарізаємо кружечками завтовшки півсантиметра. Посипаємо сіллю і перцем.

2. Викладаємо кружки баклажанів на попередньо змащений олією лист.

3. Дрібно ріжемо часник і змішуємо з майонезом. Приготовленої сумішшю зверху змащуємо кожен кружечок баклажана.

4. Нарізаємо сир тонкими шматочками і викладаємо зверху на баклажани.

5. Ріжемо помідори кільцями і викладаємо зверху сиру.

6. Посипаємо все дрібно посіченою зеленню.

7. У розігріту до 150-180 градусів духовку ставимо баклажани на 15-20 хвилин. Подавати охолодженими.

Баклажани в кунжуті

Інгредієнти:

Баклажани - 2 штуки

Куряче яйце - 1 штука

Кунжутне насіння - 5 столових ложок

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

1. Баклажани нарізати кружальцями завтовшки 0,5 см, посолити.

2. Збити яйце, змочити в ньому кожен баклажан і обваляти в кунжуті.

3. У розігріту до 150-180 градусів духовку ставимо баклажани на 15-20 хвилин до появи золотистої скоринки.

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