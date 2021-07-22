Икра "заморская", баклажанная: топ-4 рецепта приготовления овощного деликатеса

Баклажаны или "синенькие" - вкусный и очень полезный овощ, из которого можно приготовить много разных блюд: от закусок на каждый день до закаток на зиму.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с несколькими рецептами приготовления икры из баклажанов: классическим, на зиму, по-индийски и на сковороде.

Баклажанная икра "Классическая"

Приготовление:

Баклажаны вымойте и оботрите бумажным полотенцем. Отрежьте у них хвостик и поделите пополам. Выложите на противень и отправьте запекаться в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 15-20 минут. Очистите печеные баклажаны от кожицы.

Морковь и лук очистите, помойте и порежьте. Удалите стержень с семенами у болгарского перца и порежьте его соломкой. Помидоры помойте, обсушите и порежьте.

Сковороду с растительным рафинированным маслом нагрейте и отправьте в нее жариться все овощи. Прожарьте около 10 минут, затем приправьте все томатной пастой, специями, налейте немного воды, закройте сковороду крышкой и оставьте овощи тушиться около 30 минут на маленьком огне.

Когда все овощи протушатся, положите их в глубокую чашу и блендером все измельчите до пюреобразной консистенции.

Баклажанная икра на сковороде

Приготовление:

Баклажаны вымываем, срезаем кончики и кожицу. Нарезаем баклажаны мелкими кубиками. В сковороде разогреваем примерно 3 ст. ложки растительного масла, выкладываем баклажаны и, помешивая, обжариваем на среднем огне примерно 3-4 минуты, до лёгкой румяности.

Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками. Морковь очищаем и натираем на средней тёрке. Болгарский перец очищаем от семян и перегородок и нарезаем мелкими кубиками.

Добавляем в сковороду измельчённые лук, морковь и болгарский перец. Перемешиваем. Добавляем 1 ст. ложку растительного масла и, периодически помешивая, обжариваем овощи на среднем огне примерно 10 минут.

Помидоры нарезаем небольшими кусочками и отправляем в сковороду. Добавляем томатную пасту и чёрный молотый перец. Всыпаем сахар и соль. Постоянно перемешивая, тушим икру на сковороде примерно 8-10 минут.

Чеснок очищаем, мелко рубим ножом и отправляем в сковороду. Перемешиваем и тушим ещё примерно 2-3 минуты.

Баклажанная икра на сковороде готова. Есть её можно и сразу, но вкуснее всего она в холодном виде.

Баклажанная икра по-индийски

Приготовление:

Баклажаны промойте, сделайте на каждом пару проколов, заверните в фольгу и запекайте в духовке при 180 градусов около 40 минут. Баклажаны должны стать мягкими. Тем временем почистите лук и мелко его нарежьте. Промойте помидоры и нарежьте их мелкими кубиками. Чеснок и имбирь натрите на мелкой терке.

На сковородке разогрейте растительное масло, добавьте зиру, слегка прогрейте пряность и выложите измельченный лук. Обжаривайте его, помешивая, до золотистого цвета. Выложите измельченные имбирь и чеснок. Добавьте помидоры и остальные пряности. Тушите до мягкости помидоров, периодически помешивая, чтобы не подгорало.

Готовые баклажаны остудите, удалите "хвостики" и кожицу. Мякоть мелко нарежьте. Добавьте измельченные баклажаны на сковородку к помидорам.

Перемешайте и тушите все вместе 10-15 минут. В конце готовки добавьте соль, сахар и лимонный сок. Перемешайте еще раз. Можно дать блюду немного постоять, чтобы вкус стал еще ярче.

Баклажанная икра с помидорами и перцем (на зиму)

Приготовление:

Баклажаны вымыть, отрезать плодоножки. Разрезать баклажаны вдоль на 4 части, сбрызнуть маслом, перемешать. Выложить баклажаны на противень с пергаментом, поставить в духовку и запекать при температуре 180 градусов до мягкости, примерно минут 20.

Очищенный лук нарезать средними кубиками. Очищенную морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец очистить от семян, нарезать небольшими кусочками. Острый перец очистить от семян, удалить плодоножку. (Если хотите, чтобы икра была острая, тогда семена нужно оставить.) Нарезать острый перец колечками. Очищенный чеснок нарезать небольшими кусочками. Помидоры вымыть, разрезать пополам, натереть на крупной терке, без кожицы.

В глубокую посуду налить немного масла, поставить на огонь. Обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, перемешать. Жарить до мягкости моркови. Добавить сладкий и острый перец и чеснок. Перемешать и жарить минуты 3.

Добавить протертые томаты, перемешать и накрыть крышкой. Тушить на маленьком огне в течение 30-40 минут, до мягкости овощей. Добавить сушёные травы, соль и сахар. Перемешать. Довести овощную смесь до кипения, снять с огня. Запеченные баклажаны и тушеные овощи измельчить в блендере.

Поставить баклажанную икру на огонь. При необходимости добавить соль, сахар или другие специи. Довести до кипения. Добавить уксус, перемешать и снять с огня.

Горячую баклажанную икру разложить по предварительно вымытым и стерилизованным банкам и закатать горячими стерилизованными крышками. Горячие банки с икрой из баклажанов перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания. Затем убрать банки в прохладное место.

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