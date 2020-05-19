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ВВП Росії через карантин і дешеву нафту впав на 28 відсотків

ВВП Росії через карантин і дешеву нафту впав на 28 відсотків
09:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

На економічний провал у квітні вплинув не тільки режим самоізоляції, але і нафта, яка різко подешевшала.

Номінальний ВВП Росії (розраховується в поточних цінах) у квітні 2020 року становив 6,3 трлн руб. — на 28% (або на 2,4 трлн руб. менше, ніж у квітні попереднього року, випливає зі щомісячного звіту Мінфіну про виконання федерального бюджету.

Це перша офіційна оцінка економічної динаміки у квітні, після того, як у країні на тлі пандемії коронавірусу були оголошені неробочі дні, пише РБК.

Номінальний ВВП у квітні виявився приблизно на третину меншим, ніж у березні, випливає із зіставлення з попереднім подібним звітом Мінфіну. У 2019 році російський ВВП становив 110 трлн руб.

Як правило, оперативні оцінки ВВП рахуються за виробничим методом — за валовою доданою вартості базових галузей економіки. Мінекономрозвитку публікує свої оцінки реальної динаміки ВВП за звітний місяць в кінці наступного місяця, тобто оцінка за квітень буде представлена в кінці травня. Реальний ВВП, на відміну від номінального, рахується у порівнянних цінах (з урахуванням інфляції).

На місячні дані по ВВП, які можна розрахувати за звітом Мінфіну, першим звернув увагу аналітик, керуючий директор КК «Агідель» Віктор Тунєв. За його оцінками, в реальному вираженні ВВП у квітні міг знизитися приблизно на 20% до квітня попереднього року. Таке падіння цілком укладається в міжнародні оцінки економічних втрат у результаті карантинів: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) оцінила, що прямий початковий удар по ВВП в таких випадках становить приблизно 20-25% для більшості розвинених економік.

На економічний провал у квітні вплинув не тільки режим самоізоляції, але і різке падіння цін на нафту. Середня ціна російської нафти Urals у квітні 2020 року становила лише $18,2 за барель проти $71,5 роком раніше). Точно відокремити ефект впливу низьких цін на нафту на російський ВВП від ефекту коронавірусу і режиму самоізоляції на цей час не є можливим. За оцінкою старшого економіста Oxford Economics Євгенії Слєпцової, внесок карантинів і вимушеної зупинки секторів падіння ВВП Росії у 2020 році виявиться більшим, ніж внесок дешевої нафти та скорочення її видобутку, — приблизно у співвідношенні три до двох. За оцінками Тунєва, на низькі ціни на нафту припадає приблизно 10 п. п. у квітневому падінні ВВП, тобто близько третини.

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ВВП, Росія, NAFTA, Падіння цін, Впав, Коронокриза.
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