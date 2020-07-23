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Лукашенко: треба висилати західні ЗМІ, бо вони закликають людей на майдани

Лукашенко: треба висилати західні ЗМІ, бо вони закликають людей на майдани
18:45 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав рішуче реагувати на деструктив в ЗМІ, не дивлячись на електоральну кампанію.

Про це він заявив сьогодні на нараді з керівництвом економічного блоку країни, повідомляє БЕЛТА.

Йдеться не тільки про інтернет, але і про традиційні ЗМІ, наприклад, газети. "Подивіться на паперові ЗМІ. Я сьогодні взяв всі газети, подивився на так звану "Комсомольську правду" в Білорусі. Вже скоро в жовтизну перетвориться. Річ у тім, керівник їх, сидячи в Москві, чи то в Кремлі, виступив із заявою, і почалася тенденційна подача інформації, - зазначив Президент. - Нехай поїдуть в поле, де сьогодні йде справжній бій, боротьба за врожай. Небувалий урожай на полях сьогодні стоїть. Зніміть, розкажіть, сфотографуйте комбайнера-тисячника. Розкажіть про цих простих людей - роботяг, які годують країну",- наголошує Лукашенко

Глава держави звернув увагу відповідальних осіб, включаючи Адміністрацію Президента, на необхідність приділяти більш пильну увагу роботі на інформаційному полі: "Звичайно, мене дивує останнім часом робота Адміністрації Президента, прес-секретаря, так, думаю, і Наталія Іванівна (голова Ради Республіки Наталя Кочанова. - ред.) могла б бути пильнішою".

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"Та й в уряді у нас, Міністерстві закордонних справ усі сидять, чекають команди президента. Що це за ставлення до країни? BBC, "Свобода", "Вільна Європа" і так далі, стріми ці ... Я вже не кажу про тенденцію, вони ж закликають до масових заворушень. Чому ви це терпите? Ви ж їх акредитували тут. Не потрібно чекати ніякого кінця електоральної кампанії. Висилайте звідси, якщо вони не дотримуються наших законів і закликають людей на майдани", - продовжує Лукашенко.

Президент Білорусі додав, що потрібно рішуче діяти, незважаючи на складний електоральний період.

"Повторювати більше не буду, незважаючи на те, що ми увійшли в цей складний електоральний період. Це ж не діло - образа за образою. Хай уже мене там вимазали вздовж і впоперек. Уже накинулися на ні в чому не винних голів дільничих комісій. А у них же сім'ї, діти", - зазначив він.

В Білорусії почались масові протести (Відео)

Як повідомлялося, в містах Білорусі на стихійних акціях на підтримку незареєстрованих кандидатами в президенти Віктора Бабарика та Валерія Цепкала 14 липня були затримані близько 260 осіб.

Під час акцій затримувалися і співробітники ЗМІ, які вели трансляції з місця подій. Білоруська асоціація журналістів повідомила про більш як 10 репортерів, яких відвезли у відділення. Їх, за даними асоціації, відпускали досить швидко і без складання протоколів.

Як відомо, президентські вибори в Білорусі пройдуть 9 серпня.

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Лукашенко, Вибори, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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