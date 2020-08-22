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Зеленський про ситуацію в Білорусі: Що стосується кровопролиття - ні в якому разі

Зеленський про ситуацію в Білорусі: Що стосується кровопролиття - ні в якому разі
14:01 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Володимир Зеленський переконаний, що вирішити проблему, що склалася в Білорусі можна тільки діалогом, а не насильством.

Білоруським властям і суспільству варто піти один одному назустріч і запустити формат діалогу, не допустивши при цьому ні найменшого кровопролиття.

Про це глава української держави Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", який вийшов 22 серпня.

"Що стосується кровопролиття - ні в якому разі. Ми відразу відреагували. Як би там не було, що б не відбувалося, влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не" кийками ". Спокійний формат діалогу і вийти з цього складного питання, складного становища, яке триває в Білорусі ", - заявив він.

Також Зеленський зазначив, що не хоче, щоб щось вплинуло на відносини між "справді схожими братніми народами" українців і білорусів ".

Раніше Зеленський вже висловлювався про ситуацію в сусідній Білорусі. У перший день протестів він заявив, що для України важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід з суспільно-політичного конфлікту.

Трьома днями пізніше він провів закриту нараду в зв'язку з різким загостренням ситуації в Білорусі. Президент заявив, що події в Білорусі можуть істотно вплинути на Україну.

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Під час наради детально проаналізували як внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, так і численні зовнішні фактори, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Яка ситуація склалася в Білорусі:

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За остаточними даними Центрвиборчкому країни Тіхановском набрала 10,1% голосів виборців. Олександр Лукашенко отримав 80,1% голосів.

Білоруси не згодні з результатами виборів, в країні вже тиждень тривають масові акції протесту. У неділю, 16 серпня, в Мінську на протести вийшли від 100 до 200 тисяч осіб, мітинг вважається можливо найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Всі кандидати в президенти Білорусі, крім Олександра Лукашенка, оскаржили результати виборів. Однак, ЦВК Білорусі відхилив усі пропозиції, скарги на невизнання підсумків виборів президента.

Світлана Тіхановском заявила, що готова стати національним лідером в країні, щоб Білорусь "заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм".

17 серпня оголошено загальнонаціональний страйк. Протестуючі висунули ряд вимог до Лукашенка, він в черговий заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. Також він вважає, що зміна влади зруйнує економіку країни.

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19 серпня саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі, а також оголосив, що не визнає результати виборів президента цієї країни.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року, він заявив, що нових виборів в Білорусі не буде. А також, що зміна влади зруйнує економіку країни.

Російська Федерація готова надати допомогу у врегулюванні конфлікту в Білорусі. Така допомога може бути надана, якщо керівництво Білорусі зробить відповідний запит.

У п'ятницю, 21 серпня, новий номер міжнародної та австралійської версій журналу The Guardian Weekly вийшов з обкладинкою - присвятою жінкам Білорусі, які беруть участь в масових протестах і виступаючим проти президентства Лукашенка.

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Все по темі:

Володимир Зеленський, Білорусь, Протести, Офіс президета.

Автор:

Телеграф
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