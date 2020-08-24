Глава Білорусії привітав Зеленського з Днем Незалежності

"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться в привітанні Президента Зеленському.
Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
Він побажав українському колезі міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя. Також Лукашенко привітав зі святом другого президента України, голову благодійного фонду "Україна" Леоніда Кучму.
"Упевнений, що білорусько-українське партнерство буде і далі незмінно розширюватися на благо наших народів", - написав Лукашенко.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews сказав, що президенту Білорусії Олександру Лукашенку слід провести в країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.
Після цього офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що "в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо їх".