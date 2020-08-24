Глава Білорусії привітав Зеленського з Днем Незалежності

Олександр Лукашенко направив привітання з нагоди Дня Незалежності України Президенту України Володимиру Зеленському та екс-президенту Леоніду Кучмі. Про це повідомили в БЕЛТА.

"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться в привітанні Президента Зеленському.

Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.

Він побажав українському колезі міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і благополуччя. Також Лукашенко привітав зі святом другого президента України, голову благодійного фонду "Україна" Леоніда Кучму.

"Упевнений, що білорусько-українське партнерство буде і далі незмінно розширюватися на благо наших народів", - написав Лукашенко.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Euronews сказав, що президенту Білорусії Олександру Лукашенку слід провести в країні нові вибори, щоб заспокоїти народ і розвіяти сумніви в результатах.

Після цього офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що "в цей відверто непростий для нашої країни момент хотілося б відчути якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради. Зараз точно ми потребуємо їх".