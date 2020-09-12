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Хабаровськ не здається: в місті знову пройшла акція протесту на підтримку колишнього губернатора (Відео)

Хабаровськ не здається: в місті знову пройшла акція протесту на підтримку колишнього губернатора (Відео)
Оновлено 17:42 Сб, 12 Вересень 2020 Телеграф
У Хабаровську пройшов 64-й день протестів, люди знову вийшли на вулиці з гаслами на підтримку колишнього губернатора краю Сергія Фургала, а також із закликами відправити президента РФ Володимира Путіна у відставку.

За даними "Сибирь.Реалии", сьогоднішня акція зібрала близько шести тисяч чоловік - більше, ніж минулої суботи.

Правда, прес-служба адміністрації міста встигла повідомити, що на площу Леніна вийшло тільки 700 протестувальників, і число учасників протесту "продовжує знижуватися".

Крім того, міська влада відзначили, що з 11 липня зареєстровано 4 131 адміністративне правопорушення учасникам автопробігу, співробітники поліції склали 178 протоколів про адміністративні правопорушення, а 23 людини були заарештовані.

З 9 липня протести в Хабаровську проходять щодня, найбільш масові по суботах. Після зняття в регіоні обмежень на масові заходи, які були введені через пандемію коронавируса, організатори протесту на підтримку Фургала подали повідомлення до мерії міста про проведення мітингу 12 вересня з 70 тисячами учасників, проте, за даними Медузи, його так і не погодили " через проведення іншого заходу ".

Протести в Білорусі: за минулу добу на акціях затримали понад 30 осіб

Губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала затримали 9 липня. Його звинуватили нібито у причетності до організації вбивств на початку 2000-х років.

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РФ, Хабаровск, Росія, Протести.

Автор:

Телеграф
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