Війна Азербайджану і Вірменії за Карабах не закінчиться швидко: детальний аналіз бойових дій і прогноз

Азербайджан продовжить наступ, війна за Нагірний Карабах не закінчиться швидко.

Новий виток конфлікту за Нагірний Карабах почався 10 днів тому. Кожен день ми бачимо все нові обстріли і ескалацію конфлікту.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов аналізує протистояння в Нагірному Карабасі.

Він навів 10 цікавих фактів, які вже видно на даному етапі:

1. Азербайджан продовжує повільно наступати;

2. Вірменія відступає, але стримує прорив;

3. Дрони домінують, але хмари рятують;

4. Чи зможе втриматися вірменська піхота ?;

5. У кого які втрати;

Судячи з відео, втрачено понад 60 одиниць бойової техніки, понад 30 автомобілів - більшість втрат завдали дрони. «Байрактара» знищили не менше 12 зенітно-ракетних комплексів ближньої дії «Оса-АК» і «Стріла-10», які застосовуються ВСУ і які застосовуються російськими військами на Донбасі. Азербайджан також заявив про застосування новітніх ізраїльських наземних керованих систем 3-го покоління Спайк НЛОС з дальністю дії до 32 км.

Втрати Азербайджану офіційно засекречені, хоча в багатьох населених пунктах вже пройшли похорони загиблих.

6. Перший полонений на відео - на дев'ятий день;

7. Обидві сторони захопили трофейні танки - Т-72 і Т-90;

8. Балістичні ракети з обох сторін б'ють по тилах;

9. Прогноз розвитку подій;

Вірменія не в силах закрити небо дронами, і тому в Азербайджану відкриті можливості по ізоляції нечисленних шляхів постачання. Якщо вірмени почнуть збивати «Байрактара», наступ відразу зупиниться без повітряної підтримки дронів. Азербайджанська армія прогризає оборону для взяття під контроль траси Варденіс - Мардакерт на півночі Карабаху, і траси Горіс - Джебраіл на півдні. Вони близько вийшли до цих доріг, досить, щоб взяти під вогневий контроль. Тепер дорога через Лачін залишається єдиним шляхом постачання - і різко обмежує маневр вірменських військ. Для азербайджанського наступу зберігається сприятлива обстановка. Для Азербайджану таке просування, перевага - це вже як мінімум політична перемога, і у Алієва є стимул йти вперед і розвивати успіх.

10. Росія зраджує союзника по ОДКБ.

Вчора Азербайджан заявив про обстріл з боку Вірменії другого великого міста Гянджа та інших міст. Вірменія заперечує, що обстріли йшли з їх території.

Нагадаємо, нове загострення конфлікту навколо Нагірного Карабаху почалося 27 вересня 2020 року. Політолог заявив, що війна в Нагірному Карабасі спалахнула з подачі Путіна.