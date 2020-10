Баку звинуватив Єреван в нових обстрілах: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі

В результаті попадання ракети в багатоквартирний житловий будинок в азербайджанському місті Гянджа загинули не менше п'яти осіб, ще 28 - поранені і травмовані.

Про це повідомляє генеральна прокуратура Азербайджану.

У Міноборони країни заявили, ракету випустила вірменська армія. "Місто Гянджа піддалося обстрілу з території Бердського району Вірменії", - повідомило відомство.

У свою чергу Міністерство оборони Вірменії у відповідь назвало це твердження дезінформацією.

Карта військових дій в Нагірному Карабаху на 11 жовтня:

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Згідно із заявою прес-секретаря глави невизнаної НКР Ваграма Погосяна в ніч на 11 жовтня в Нагірному Карабасі азербайджанські війська обстріляли населені пункти невизнаної республіки. Він повідомляє, що були обстріляні Степанакерт, Мартуні, Шуші і ряд сіл.

У результату обстрілу зруйновано житловий будинок і господарські будівлі, жертв немає.

Цю інформацію також підтвердив в Twitter "омбудсмен" НКР Артак Бегларян.

"Азербайджан тільки що завдав два ракетні удари по Степанакерту. Направлено це на збереження гуманітарного режиму припинення вогню?", - написав він.

#BREAKING AGAIN!#Azerbaijan just struck 2 new missiles to #Stepanakert.

Does it aim at contributing to the #humanitarian ceasefire???

Seems unless criminals are punished, they will continue crimes.#AzerbaijaniAggression #Artsakh #Karabakh #WarCrimes