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Баку звинуватив Єреван в нових обстрілах: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі

Баку звинуватив Єреван в нових обстрілах: що зараз відбувається в Нагірному Карабасі
09:05 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
У невизнаній Нагірно-Карабахської Республіці не вщухають бойові дії. Міноборони Азербайджану звинувачує Вірменію в обстрілі міста Гянджа.

В результаті попадання ракети в багатоквартирний житловий будинок в азербайджанському місті Гянджа загинули не менше п'яти осіб, ще 28 - поранені і травмовані.

Про це повідомляє генеральна прокуратура Азербайджану.

У Міноборони країни заявили, ракету випустила вірменська армія. "Місто Гянджа піддалося обстрілу з території Бердського району Вірменії", - повідомило відомство.

У свою чергу Міністерство оборони Вірменії у відповідь назвало це твердження дезінформацією.

Карта військових дій в Нагірному Карабаху на 11 жовтня:

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи.

Згідно із заявою прес-секретаря глави невизнаної НКР Ваграма Погосяна в ніч на 11 жовтня в Нагірному Карабасі азербайджанські війська обстріляли населені пункти невизнаної республіки. Він повідомляє, що були обстріляні Степанакерт, Мартуні, Шуші і ряд сіл.

У результату обстрілу зруйновано житловий будинок і господарські будівлі, жертв немає.

Цю інформацію також підтвердив в Twitter "омбудсмен" НКР Артак Бегларян.

"Азербайджан тільки що завдав два ракетні удари по Степанакерту. Направлено це на збереження гуманітарного режиму припинення вогню?", - написав він.

За інформацією служби з надзвичайних ситуацій Нагірного Карабаху, о 23:18 за місцевим часом в Степанакерті була оголошена повітряна тривога, в ході якої противник завдав удару по одному з передмість столиці республіки.

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Все по темі:

Азербайджан, Карабах, Вірменія, Нагірний Карабах, Арцах, Степанакрт.

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Телеграф
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