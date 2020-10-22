Путін вперше висловився про отруєння Навального

Російський президент висловився про отруєння опозиціонера Навального.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що особисто дозволив виїхати на лікування опозиціонеру Олексію Навальному.

Про це він повідомив на міжнародному дискусійному форумі "Валдай".

За його словами, якби Кремль хотів отруїти Навального, вони б не стали відправляти його на лікування до Німеччини.

Як тільки до Путіна звернулася дружина Олексія, він відразу дав дозвіл зняти обмеження на виїзд.

"Могли б і не випускати, у нього були обмеження на виїзд", - заявив господар Кремля.

Також він засумнівався в результатах експертиз, які підтвердили отруєння російського опозиціонера: "Спочатку сказали, що слід« Новачка », потім кажуть« це не «Новачок», а щось інше. Так це «Новачок» чи ні? ".

На закінчення Путін озвучив пропозицію партнерам "разом розслідувати" цю справу.