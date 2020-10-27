Відомий політтехнолог Віталій Шкляров покинув Білорусь

У вівторок, 27 жовтня, політтехнолог Віталій Шкляров покинув межі Білорусі. Раніше 24 жовтня звільнення Віталія, у якого є і американський паспорт, обговорювали по телефону Олександр Лукашенко і глава Держдепу США Майк Помпео.

Про це повідомили TUT.BY.

За попередньою інформацією, Майк Помпео закликав до повного визволення і дозволу негайного виїзду з Білорусі Шклярова, який є фігурантом "справи Тіхановского". Сам Віталій ще до затримання заявляв, що не був консультантом Сергія Тіхановского і ніколи не працював на нього.

Як пізніше прокоментував цю інформацію адвокат Віталія, слідство у кримінальній справі не закінчене.

"Ми написали клопотання про дозвіл на виїзд, його задовольнили, тому Віталій поїхав зараз до сім'ї і поправити своє здоров'я після перенесеного коронавируса", - пояснив Антон Гашинський. - "Мати залишилася лікуватися в Мінську, знаходиться в лікарні, Віталій повернеться до Мінська, тому що насправді нічого не змінилося" - Віталій все ще під слідством і підпискою про нерозголошення. "Те, що задовольнили клопотання про дозвіл на виїзд, безумовно, наслідок дзвінка Помпео. Саме звільнення Віталія було основною метою і причиною дзвінка", - зазначив адвокат.

Віталій Шкляров, уродженець Гомеля, жив в США. Він позиціонує себе як "американський, німецький і російський політичний консультант, політтехнолог, радник виборчих кампаній Барака Обами, Берні Сандерса, Ангели Меркель, Ксенії Собчак, Дмитра Гудкова".

Віталій Шкляров був затриманий 29 липня в Гомелі, куди він приїхав відвідати свою матір. Майже три місяці він утримувався в слідчому ізоляторі № 1 на Володарського. Як повідомляв адвокат, Віталій під час укладення переніс на ногах коронавірус. 10 жовтня Шкляров був в числі учасників зустрічі Лукашенка з політв'язнями в СІЗО КДБ, незабаром він вийшов на свободу.