Скачать
Середа, 28.10.2020
Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
Останнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
Останнє тепло: синоптики дали прогноз погоди на найближчі дні
В Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
В Україні різко збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

Боягузтво Путіна наблизило палацовий переворот в Росії, - Леонід Гозман

Боягузтво Путіна наблизило палацовий переворот в Росії, - Леонід Гозман
18:54 Вт, 27 Жовтень 2020 Телеграф

Кремль веде агресивну політику не тільки за межами РФ, але і всередині країни. За два останніх десятиліття були вбиті десятки видатних представників опозиції, ще більше стали жертвами замахів або нападів. "Фішкою" російських спецслужб є отруєння - випадки з полковником ФСБ Олександром Литвиненком і колишнім розвідником Сергія Скрипалем - яскраві тому підтвердження.

В кінці серпня був отруєний російський опозиціонер Олексій Навальний, ім'я якого до останнього часу перебувало під забороною згадки не тільки офіційними особами РФ, але і ведучими на ТБ. Про причини цього замаху і зміну ставлення до Володимира Путіна в верхівці РФ "Телеграфу" розповів російський опозиціонер Леонід Гозман.

Леонід Гозман

- Отруєння Навального є операцією ФСБ? На підтримку цієї версії може служити введення санкцій ЄС проти директора ФСБ Бортникова. Чому, наприклад, не вводять санкції проти Євгена Пригожина? У нього, як відомо, давній конфлікт з Навальним ...

- Імена виконавців або організації, яка безпосередньо отруїла Олексія Навального, нам не відомі. Мені очевидно, що наказ отруїти Навального надійшов від вищого політичного керівництва Росії. Наказ міг дати особисто Володимир Путін. Якщо ж це зробив хтось інший, то Путін точно знає, хто це зробив, і покриває злочинця. Аналогічно було з убивством Бориса Нємцова біля стін Кремля. І Нємцов, і Навальний - федеральна номенклатура, ними займається тільки вище керівництво країни. Ніхто з регіональних князів не посмів би щось зробити без дозволу з центру.

Якби Путін був не в курсі операції по отруєнню Навального і не схвалював би цього, то йому знадобилося б 15 хвилин, щоб дізнатися замовника і виконавця. Причому не обов'язково, що цих людей віддали б під суд, це у нас якось не прийнято. Якби Путін хотів покарати когось за отруєння Навального, то це скоріше був би нещасний випадок, інфаркт, інсульт або ще щось в цьому роді. Таке у нас часто практикується.

- Наслідок отруєння має ще більш мобілізувати симпатиків Навального. Чи може це перерости в якийсь глобальний протест?

- "Арабська весна" свого часу почалася через те, що в Тунісі місцеві поліцейські образили торговця і той вчинив акт самоспалення. Після цього на вулицю вийшла величезна кількість протестуючих і туніський уряд ліг. Втім, "арабська весна" почалася не тому, що цей торговець вчинив акт самоспалення. Його акція стала тригером, пусковим гачком, який запустив процес революції. Це як схід лавини - в горах досить невеликого крику або салюту і лавина зійде, але це відбувається через те, що лавина готова зійти. Тобто накопичена величезна енергія.

Наприклад, в Росії акт самоспалення журналістки Ірини Славіної не привів взагалі ні до чого (журналістка з Нижнього Новгорода Ірина Славіна вбила себе 2 жовтня, звинувативши в своїй загибелі Російську Федерацію. За день до самоспалення до Славіної з погрозами прийшли силовики і провели обшук в рамках вигаданої справи - Авт.). Тобто самоспалення туніського торговця стало тригером протесту, а самоспалення Ірини Славіної - ні. Аналогічна ситуація: арешт губернатора Кіровської області Микити Білих не став приводом для масових протестів, а арешт Сергія Фургала підняв на ноги весь Хабаровськ. Причин тому може бути безліч.

Протести в Хабаровську

- Як оціните протестний потенціал в Росії на даний момент?

- Російська влада зараз сильно втратила авторитет. Дуже багато хто розчарувався, і владу зараз ніхто не буде захищати. Якщо згадати путч ГКЧП 1991 року, тоді 100 тисяч москвичів встали навколо Білого дому і взяти його можна було тільки вбивши кілька десятків людей. Благо група "Альфа" на це не пішла і в країні збереглася демократія. На сьогоднішній день ніхто цю владу захищати не буде.

- Чи є ті, хто може піти штурмувати?

- Так, такі люди є, але не у всіх регіонах. Що їх може спонукати перейти до більш жорстких методів - поки невідомо. У разі, якщо щось подібне почнеться, роль Навального буде просто величезною. Важливий момент - у Навального є так звані штаби, і ці осередки є практично у всіх регіонах. Плюс до всього, сильно піднявся його міжнародний авторитет. До неподобства під назвою "отруєння Навального" я думав, що він не буде президентом. Тепер я допускаю, що Олексій Навальний може стати президентом Росії. Втім, зараз неможливо сказати, коли це може статися.

- Під час зустрічі з Макрона Путін відкрито брехав йому в обличчя, сказавши, що Навальний отруївся сам. Як ця брехня відіб'ється на відносинах між Москвою і Парижем?

- Після зустрічі з Путіним Макрон виступив з трибуни Генасамблеї ООН з фантастично різкою заявою. Зазвичай такі вирази глави держав по відношенню до інших держав не допускають. Розмова Путіна з Макроном призвела до різкого погіршення відношення президента Франції до Росії. Президент РФ не поважає Макрона, Путін вважає його слабким. Саме тому відносини між Парижем і Москвою досить складні.

Відомий політтехнолог Віталій Шкляров покинув Білорусь

- А що можна сказати про Меркель? Кажуть, вона одна з небагатьох лідерів в ЄС, хто може говорити з Путіним на рівних. Меркель навіть зустрічалася з Навальним в клініці "Шаріте". Як ця історія може відбитися на відносинах Росії і Німеччини, Путіна і Меркель особисто?

- Меркель як відповідальний керівник намагається підтримувати відносини з Кремлем, розуміючи, що Росію не можна так просто ізолювати. Ця ж Меркель вже говорила, що Путін живе в якомусь своєму ілюзорному світі і вона не має ілюзій стосовно нього. Макрон молодий і він не звик, що йому в обличчя брешуть, а Меркель давно сприймає це як буденність. В цьому і причина, що Меркель відреагувала не настільки емоційно, як це зробив Макрон.

Вся політика Росії останніх років, особливо після анексії Криму, привела до того, що ми перестали бути для Заходу важким партнером, а стали просто ворогом. РФ розглядається західним світом як ворог і цілком очевидно, що Захід готується до військового протистояння з нами. Позиція Дональда Трампа завдає удар по західній єдності щодо Росії, але після виборів, якщо переможе Джо Байден, Захід може знову посилитися. Байден піде на відновлення відносини з союзниками по НАТО.

- Чи є в оточенні Путіна люди, які можуть зупинити наближення масштабної війни?

- Путін - дуже талановита людина, прийшовши до влади, він дійсно став лідером системи, яка управляє РФ. Таким собі паханом, який все вирішує і "разруливает". Такий стан справ всіх влаштовував. Однак з приходом коронавіруса ситуація змінилася. Володимир Володимирович боягузливо сховався в бункері і поводився не як пахан. Лідер повинен завжди йти попереду і брати відповідальність. Російський президент відповідальність на себе постарався не брати. І історія з бункером виглядала звичайно жахливо.

Всі адекватні світові лідери вживали заходів обережності, але не вимикались з життя. Вони ізолювалися тільки коли підхоплювали цю заразу. А Путін відокремився в бункері, передав всю відповідальність губернаторам, що безумовно стало цікавим рішенням, оскільки наші губернатори поставлені на свої пости зовсім не для того, щоб за щось відповідати.

Мені здається, що Путін втратив авторитет серед верхньої тисячі (так називають оточення президента РФ, яке займає ключові пости і фактично керує державою. - Авт.). У зв'язку з цим ймовірність палацового перевороту різко збільшилася. Очевидно, що Путін втратив авторитет серед свого оточення. З їх точки зору він повівся негідно, тому може розглядатися варіант його заміни на будь-кого іншого.

- Хто може замінити Путіна на перехідний період?

- Згідно з Конституцією другою людиною в країні є прем'єр-міністр. Однак сказати, що цією людиною буде Мішустін поки не можна, оскільки незрозуміло, коли цей переворот може відбутися, якщо взагалі відбудеться.

Путін вперше висловився про отруєння Навального

Автор: Ярослав Жаренов

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Меркель, Росія, Макрон, Олексій Навальний, Навальний, Леонід Гозман, Палацовий переворот.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Боягузтво Путіна наблизило палацовий переворот в Росії, - Леонід Гозман
02 У добровольців виявили коронавірус: в Росії зробили зізнання про вакцину "Супутник V"
03 Чи чекати дострокових виборів в Раду і чи розпадеться монобільшість?
04 Долар і євро знову подорожчали: курс валют в Україні 28 жовтня
05 Ердоган зажадав повернути Крим Туреччині? У мережі викрили придуманий в Росії фейк
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Йде «війна міст»: з'явилася детальна карта боїв в Нагірному Карабасі
Йде «війна міст»: з'явилася детальна карта боїв в Нагірному Карабасі
Усик пригрозив Джошуа втратою чемпіонського пояса
Усик пригрозив Джошуа втратою чемпіонського пояса
КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу
КТ збільшує ризик розвитку раку: Супрун про небезпеку «популярного» методу виявлення коронавірусу
Зачаровує: новий кліп групи KAZKA на пісню &quot;Острів&quot; підкорив фанатів (Відео)
Зачаровує: новий кліп групи KAZKA на пісню "Острів" підкорив фанатів (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся