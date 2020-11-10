Сьогодні історичний день: останні новини і карта в Карабасі на 10 листопада

Станом на 10 листопада в Нагірному Карабасі нарешті припиняться військові дії, оскільки Азербайджан переміг в цьому конфлікті.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв у своєму Твіттері.

"Ця заява має історичне значення. Ця заява означає капітуляцію Вірменії", - зазначив він.

За його словами, ця перемога припиняє окупацію, яка тривала багато років.

Это заявление имеет историческое значение. Это заявление означает капитуляцию Армении. Это заявление прекращает оккупацию, длившуюся долгие годы. Это заявление -наша Славная Победа! — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 10, 2020

Сегодня исторический день. Прекращается армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. — Ilham Aliyev (@presidentaz) November 10, 2020

У той же час міністр оборони Туреччини Хулуси Акар підтримав Азербайджан.

Цікаво, що тим часом прем'єр міністр Вірменії Нікол Пашинян, за попередніми даними, зараз вже перебуває в Сочі, повідомляють вірменські телеграм канали.

Карта Нагірного Карабаху на 9 листопада:

Нагірний Карабах 10 листопада:

Нагадаємо, 10 листопада, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян несподівано заявив про підписання заяви спільно з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і президентом РФ Володимиром Путіним.

Після чого згода прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на закінчення війни за Нагірний Карабах не сподобалося багатьом вірменам.

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