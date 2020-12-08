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Пашинян - ключова фігура військових планів Путіна на Південному Кавказі, упевнений військовий експерт

Пашинян - ключова фігура військових планів Путіна на Південному Кавказі, упевнений військовий експерт
Оновлено 18:14 Вт, 8 Грудень 2020 Телеграф Нікол Пашинян (фото - trend.az)

Опозиція дала прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашіняну (звинувачують в програші Азербайджану ситуації з Нагорним Карабахом) час до полудня 8 грудня щоб добровільно піти з посади. Він не пішов. На вулиці Єревану сьогодні вийшли протестувальники. Хто і чому виграє від звільнення Пашиняна? Як це може позначитися на ситуації на Південному Кавказі, на діях Росії в регіоні? Своєю думкою з «Телеграфом» поділився військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

«Пашинян - ключова фігура в боротьбі між РФ і умовним колективним Заходом щодо впливу у Вірменії та присутності на Південному Кавказі. Перший етап для Путіна був - зберегти військову присутність. Він цього домігся. Навіть розширив. Його миротворці - в Нагірному Карабасі, - зазначає Олег Жданов. - Другий етап - прибрати Пашиняна, привести проросійські сили до влади у самій Вірменії».

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Експерт нагадує, що спочатку, після повідомлення про мирову угоду між Вірменією і Азербайджаном, була спроба повалити Пашиняна на хвилі протестів. Але відразу цього не вдалося.

«Тепер пішли іншим шляхом. Починають висувати ультиматуми, щоб він пішов. Але, судячи з того, як він реагує на це, йти Пашинян не збирається, - каже Олег Жданов. - І розганяє тему, що «то була не наша земля, чому наші сини повинні були вмирати за неї?». Думаю, якийсь час будуть гойдалки. Поки одна зі сторін не доб'ється свого - або Пашинян збереже владу, або піде. Якщо збереже, це буде гірше для РФ. Їй буде складніше нарощувати військову присутність, розширювати ту ж 102 військову базу в Гюмрі. Якщо ж Пашиняна «підуть», то РФ розширить свою військову присутність на Південному Кавказі максимально. Ще й матиме лояльне керівництво, яке почне проводити ідеологію дружби з РФ. Отримаємо міцніючий російський анклав на Південному Кавказі. А це загрожує посиленням протистояння Туреччини та Росії».

Раніше генерал розповів «Телеграфу», що миротворці Путіна несуть смерть, хаос і розруху.

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Карабах, Росія, Никол Пашинян, Туреччина, Вірменія, Нагірний Карабах, Олег Жданов.

Автор:

Телеграф
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