"Війну на Донбасі можна закінчити за рік": у Путіна оголосили умову

Війну на Донбасі можна закінчити за один рік, проте є умови. Про це сьогодні, 8 квітня, на прес-конференції заявив заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

За словами російського чиновника, конфлікт можна врегулювати за рік, якщо діяти послідовно, дотримуватися раніше досягнутих домовленостей.

"Якщо нескінченно петляти, то, боюся, що сьогодні взято курс на заморожування цього конфлікту", - говорить Козак.

Відзначимо, що під раніше досягнутими домовленостями заступник голови АП Володимира Путіна мав на увазі Мінські угоди.

Раніше Дмитро Козак заявив, що якщо ВСУ стануть ініціатором відкритих бойових дій на Донбасі, то це стане початком кінця України.

Також ми писали про те, що раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що ситуація на Донбасі погіршиться, якщо Україна вступить в НАТО.