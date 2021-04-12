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Понеділок, 12.04.2021
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"Рідні болота": мережу насмішило відео, як кілька авто пішли під землю в Пітері

"Рідні болота": мережу насмішило відео, як кілька авто пішли під землю в Пітері
Оновлено 18:08 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 12 квітня, днем в Санкт-Петербурзі в РФ під землю пішли відразу кілька автомобілів. Момент потрапив на відео і насмішив інтернет-користувачів.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash, НП сталася у торгово-розважального комплексу "Меркурій". Там прорвало трубу, в результаті чого під асфальт один за одним почали падати автомобілі. Спочатку під землею опинилися два легковики, а слідом за ними звалився і Mercedes. Зараз на місці працюють рятувальники і комунальники, інформацію про постраждалих обіцяють повідомити пізніше.

Відзначимо, що дане відео шокувало інтернет-користувачів, які жартують, що "російська земелька поглинає авто" і називають місцевість "рідним болотом". А деякі з них навіть були свідками подібної НП в минулому.

"За кілька років була феєрична кількість провалів (штук 10 в рамках кварталу точно). Під вікнами у нас чи то один, то чи два мужика зварилися. Гучна історія була. Піді мною, коли був на машині, асфальт провалювався, - коментує подію місцевий житель на ім'я Михайло. - Такі труби. За часом це співпало з розслідуванням і посадками за прокладку труб".

Нагадаємо, жінка влаштувала курйозне ДТП в Києві.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 89

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Санкт-Петербург, Авто, Провал, Росія.
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