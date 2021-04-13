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Віп-бійка: сина Жириновського жорстоко побив в аеропорту син лідера Північної Осетії

Віп-бійка: сина Жириновського жорстоко побив в аеропорту син лідера Північної Осетії
Оновлено 17:01 Сьогодні Телеграф

Вчора, 12 квітня, в московському аеропорту Внуково відбулася бійка нащадків відомих в РФ політиків - синів екс-глави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова і лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Про скандал повідомляє російський Телеграм-канал Baza.

За інформацією журналістів, близько 23:00 чоловіки прибули одним рейсом із Владикавказу.

За попередньою інформацією, Зелімхан Бітаров (на фото праворуч) - син В'ячеслава Бітарова, якого буквально днями звільнив президент Володимир Путін, щось не поділив з позашлюбним сином Жириновського, Олегом Ейдельштейном. Імовірно, суперечка була через політику, проте в хід практично відразу пішли кулаки.

"Бійкою це назвати складно - Бітаров просто побив Ейдельштейна, завдавши йому, як мінімум, 4 удари в голову", - повідомляє Телеграм-канал.

Відомо, що Ейдельштейну була потрібна медична допомога, після чого він написав заяву в поліцію.

Нагадаємо, жорстка бійка футболістів в Росії потрапила на відео.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Бійка, Північна Осетія, Володимир Жириновський.
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