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Четвер, 15.04.2021
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Не допомагає навіть авіація: в РФ гасять село, куди прибуває військова техніка для погроз Україні (відео)

Не допомагає навіть авіація: в РФ гасять село, куди прибуває військова техніка для погроз Україні (відео)
18:55 Сьогодні Телеграф

У Воронезькій області РФ, за інформацією росЗМІ, горить відразу кілька сіл, серед яких - Маслівка. Саме сюди російські війська до недавніх пір стягували військову техніку, погрожуючи Україні.

Відеозапис російських новин про стихію опублікувало волонтерське товариство Inform Napalm. Активісти кажуть, що в Масловці знаходиться не тільки військова техніка РФ, але і важлива для країни-агресора залізнична станція, куди і прибувають потяги з військовим вантажем.

Крім Масловки, вогонь також охопив Хрінове і Мічотку, де вже згоріли десятки будинків, сараїв, дач і авто. Пожежі гасять за допомогою авіації, проте стихія не вщухає: поширенню вогню сприяє сильний вітер.

 

Відзначимо, що інформації про те, що постраждала військова техніка або табори в Воронезької області, в інформпросторі РФ немає.

Нагадаємо, у військовому таборі РФ на кордоні з Україною спалахнула пожежа: росіяни її "не помітили" (відео).

Також ми писали про те, що на тлі загроз Путіна Україна посилила охорону кордону.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Росія, Пожежа, Війна, Військова техніка.
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