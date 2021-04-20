"Не Путін винен": Лукашенко згадав "військову" пропозицію президента РФ для Порошенка

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Вівторок, 20.04.2021
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15:31 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 20 квітня, в Білорусі на зустрічі з народним депутатом від "Слуги народу" Євгеном Шевченко самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву про Донбас. Про це повідомляє сайт президента республіки.

Мовляв, глава РФ Володимир Путін запропонував тоді ще президенту Петру Порошенко допомогу з відновленням Донецької і Луганської областей, яку український лідер нібито не прийняв.

"Були такі пропозиції з боку Путіна. Він мене просив передати їх Порошенку. Я йому розповів, все розклав. Але я тоді вперше зрозумів однозначно, що політики українські, керівництво не самостійні. Тому що треба було приймати ці рішення і "степ бай степ" , потихеньку рухатися. І вже до цього часу багато питань було б знято... Але я був свідком. Не Путін в цьому винен. Він запропонував. Хороші були пропозиції. Але колишній президент відмовився", - запевняє Лукашенко, вважаючи, що майбутнє Донбасу залежить виключно від України.

Нагадаємо, в мережі продовжують бурхливо "пісочити" "слугу народу" Євгена Шевченка за зустріч з самопроголошеним лідером Білорусі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Донбас, Петро Порошенко, Володимир Путін, Олександр Лукашенко.
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