Путінські військові нікуди не подінуться: Шойгу спіймали на хитрощах з відведенням військ

У Мережі спіймали на хитрощі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який сьогодні видав наказ про повернення військового контингенту назад в частини з "південних рубежів" Росії. Портал Liveuamap повідомляє про те, що частина пересувань - це постійна передислокація, а військова техніка може залишитися на кордоні з Україною у Воронезькій області.

"Частина знятих російських пересувань - це постійна передислокація 56-ї бригади ВДВ в Феодосію, - повідомляє портал. - Таким чином, вся техніка, переміщена на південь, до Воронежа, буде залишатися там".

Part of Russian movements filmed were permanent redeployment of 56th brigade of Russian airborne troops to Feodosiya. So they will not return a lot, as "home base" movedhttps://t.co/MOLrEuF6Nk — Liveuamap (@Liveuamap) April 22, 2021

Thus, all equipment moved south to Voronezh will be there https://t.co/JsIQKpy0Hb — Liveuamap (@Liveuamap) April 22, 2021

Нагадаємо, Шойгу наказав, щоб військові частини Південного і Західного військових округів почали повертатися з південних рубежів в пункти постійної дислокації з 23 квітня. На думку Шойгу, "цілі досягнуті повністю".

Також ми повідомляли про те, що Міністерство оборони Російської Федерації розповіло про початок в четвер, 22 квітня, основного етапу навчань військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, які воно проводить на полігоні "Опук" в окупованому Криму. Туди ж прибув і міністр оборони країни Сергій Шойгу.