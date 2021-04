Путінські військові нікуди не подінуться: Шойгу спіймали на хитрощах з відведенням військ

У Мережі спіймали на хитрощі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який сьогодні видав наказ про повернення військового контингенту назад в частини з "південних рубежів" Росії. Портал Liveuamap повідомляє про те, що частина пересувань - це постійна передислокація, а військова техніка може залишитися на кордоні з Україною у Воронезькій області.

"Частина знятих російських пересувань - це постійна передислокація 56-ї бригади ВДВ в Феодосію, - повідомляє портал. - Таким чином, вся техніка, переміщена на південь, до Воронежа, буде залишатися там".

Part of Russian movements filmed were permanent redeployment of 56th brigade of Russian airborne troops to Feodosiya. So they will not return a lot, as "home base" movedhttps://t.co/MOLrEuF6Nk

