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Путінські військові нікуди не подінуться: Шойгу спіймали на хитрощах з відведенням військ

Путінські військові нікуди не подінуться: Шойгу спіймали на хитрощах з відведенням військ
17:06 Сьогодні Телеграф

У Мережі спіймали на хитрощі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, який сьогодні видав наказ про повернення військового контингенту назад в частини з "південних рубежів" Росії. Портал Liveuamap повідомляє про те, що частина пересувань - це постійна передислокація, а військова техніка може залишитися на кордоні з Україною у Воронезькій області.

"Частина знятих російських пересувань - це постійна передислокація 56-ї бригади ВДВ в Феодосію, - повідомляє портал. - Таким чином, вся техніка, переміщена на південь, до Воронежа, буде залишатися там".

 

 

Нагадаємо, Шойгу наказав, щоб військові частини Південного і Західного військових округів почали повертатися з південних рубежів в пункти постійної дислокації з 23 квітня. На думку Шойгу, "цілі досягнуті повністю".

Також ми повідомляли про те, що Міністерство оборони Російської Федерації розповіло про початок в четвер, 22 квітня, основного етапу навчань військ Південного військового округу і Повітряно-десантних військ, які воно проводить на полігоні "Опук" в окупованому Криму. Туди ж прибув і міністр оборони країни Сергій Шойгу.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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РФ, Сергій Шойгу, Кордон України.
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