Нікол Пашинян подав у відставку після низки протестів (відео)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, як і обіцяв раніше, заявив про свій відхід у відставку. Цю інформацію він озвучив під час свого звернення до народу країни в неділю, 25 квітня.

Таким чином в країні зможуть провести позачергові вибори, які заплановані на 20 червня. Справа в тому, що згідно з конституцією держави, проведення позачергових виборів можливе лише в разі відходу прем'єра у відставку. А парламент, при цьому, двічі не може обрати нового, повідомляє armeniasputnik.

Національні Збори вже погодило проект поправок до Виборчого кодексу. Тепер парламентські вибори будуть проведені тільки за пропорційною виборчою системою.

Рішення Пашиняна стало результатом переговорів з вірменської опозицією. Таким чином, в країні завершлася політична криза, що почалася після перемоги Азербайджану в конфлікті в Нагірному Карабаху.

Мирні переговори з Азербайджаном викликали невдоволення вірменської громадськості. Країною прокотилися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра.