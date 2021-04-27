У Росії винесли вирок блогеру, який довів свою дівчину до смерті під час стріму

Сьогодні, 27 квітня, Раменський суд Підмосков'я виніс вирок російському блогеру Стасу Решетняку, відомому як Reeflay.

Хлопцеві, який під час стріму вигнав свою дівчину на мороз, в результаті чого вона померла, дали шість років колонії суворого режиму.

Як повідомляє Телеграм-канал Mash на Мойці, під час оголошення вироку блогер плакав, каявся і говорив, що померла Валентина була його єдиним другом. Причина смерті дівчини - крововилив в мозок, який настало в результаті переохолодження.

Нагадаємо, 2 грудня під час прямого ефіру блогера Reeflay померла його дівчина. За даними слідчих, блогер вигнав дівчину з дому, "щоб вона не смерділа".

За словами чоловіка, дівчина страждала від кишкового захворювання, тому він вирішив покарати її, відправивши на вулицю.

Валентина просила пустити її назад, говорила, що сильно замерзла, але хлопець двері так і не відкрив.

Коли він вирішив перевірити її через кілька годин, Валентина вже була без свідомості. Незабаром вона померла від сильного переохолодження організму.