"Конкретики не надходило": у Путіна пояснили затримку в підготовці зустрічі із Зеленським

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зробив заяву про те, як просувається підготовка до зустрічі лідерів Росії і України.

Про це представник Володимира Путіна розповів в ефірі "Першого каналу".

"Отримати підвищення не вдалося. Наш заступник керівника адміністрації (президента РФ - ред.), мій колега Дмитро Козак знаходиться в постійному контакті з адміністрацією президента України. З офісу президента України ніякої конкретики не надходило", - сказав Пєсков.

Однак, з огляду на інформацію українських політиків, узгодження порядку денного і місця зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна вже проводиться. Для зустрічі президентів України і Росії розглядається столиця Ізраїлю Єрусалим і столиця Австрії Відень.

Нагадаємо, раніше глава представників України в ТКГ Леонід Кравчук дав пораду, як під час зустрічі президентів України і Росії домогтися того, щоб обговорювалося питання Донбасу.