Жертв могло бути більше: опублікована повна хронологія розстрілу в школі Казані

У Мережі оприлюднили хронологію дій 19-річного Ільназа Галявієва, який сьогодні, 11 травня, увійшов в рідну 175-ю школу в Казані і застрелив 10 осіб, а ще 16 тяжко поранив.

Як повідомляє російський Телеграм-канал Baza, вбивця відкрив вогонь по будівлі гімназії ще до того, як увійшов всередину. Діти подумали, що щось вибухає, а один із співробітників - 62-річний Мулланур Мустафін - вийшов з класу перевірити, в чому справа. Стрілок поранив чоловіка в голову і живіт, зараз Мустафін знаходиться в реанімації.

Далі, продовжує ЗМІ з посиланням на правоохоронців, Галявієв влаштував безладну стрілянину на першому поверсі, слідом за якою вчителі почали закривати класи з дітьми і ховатися під столи.

Другою жертвою росіянина стала 55-річна Венера Айзатова. Учитель молодших класів була не на уроці і вийшла в коридор, де отримала смертельне поранення.

Далі стрілок ходив по школі в пошуках жертв, яких могло бути більше, якби двері кабінетів були не замкнені. На жаль, вхід в 8-а клас не був закритий на замок: там загинуло 8 дітей віком 14-15 років.

Відкритим був і кабінет 25-річного викладача з англійської Ельвіри Ігнатьєвої, яку випускник гімназії теж розстріляв.

Повідомляється, що копи з'явилися на порозі школи через 5-7 хвилин після початку розправи. Саме тоді казанський стрілок вийшов на вулицю і здався.

Нагадаємо, стрілок після затримання заявив, що "в ньому почав прокидатися монстр" і що він "всіх ненавидить".