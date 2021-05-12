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Казанський стрілок, який убив вчителів і школярів, зробив заяву

Казанський стрілок, який убив вчителів і школярів, зробив заяву
15:23 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

19-річний росіянин Ільназ Галявієв, який вчора, 11 травня, влаштував масову розправу в казанської гімназії № 175, зізнався в скоєному.

Як повідомляє місцевий Телеграм-канал Mash Iptash, казанський стрілок вважає, що вбив і поранив куди менше людей, ніж насправді. За його словами, він розстріляв чотирьох дорослих, скільки дітей загинуло, він не знає. Галявієв сказав правоохоронцям, що, на його думку, він застрелив щонайменше семеро осіб. Насправді в результаті нальоту терорист убив 10 людей: 2 вчителів і 8 школярів 14-15 років. Ще 16 людей важко поранені, зараз їх перевозять в клініки Москви.

Крім того, згідно зі звітом силовиків, вдома у стрільця знайшли все необхідне для приготування вибухівки: селітру, алюмінієву пудру, воронку, ваги, сухе пальне і перекис водню.

Як повідомлялося раніше, 11 травня в російській Казані 19-річний хлопець влаштував стрілянину в гімназії №175. Після масового вбивства він здався поліції.

Галявієв після затримання заявив, що "в ньому почав прокидатися монстр" і що він "всіх ненавидить".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Казань, Росія, Стрілянина, Діти, Казанський стрілок.
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