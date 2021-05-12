Стало відомо про серйозне захворювання у казанського стрілка

У 19-річного казанського стрілка Ільназа Галявієва, який вчора напав на рідну 175-ю школу і розстріляв 10 осіб, виявили захворювання головного мозку.

Як повідомляють російські Телеграм-канали з посиланням на Слідком, в 2020-му хлопець звернувся в лікарню з сильним головним болем, і в результаті діагностики у нього знайшли серйозне захворювання мозку. Яке саме і чи могло воно стати причиною звірячого вчинку - про це слідчі поки не говорять.

Відомо, що хлопець не перебував на обліку психіатра або нарколога. Однак його близькі розповіли про те, що останнім часом Ільназ почав вести себе агресивно.

У поліції кажуть, що зараз стрілок поводиться неадекватно, і працювати з ним неможливо. Але, незважаючи на це, Ільназу Галявієву вже пред'явили звинувачення і прокурори наполягають на тому, що він повинен бути під вартою. Незабаром міру припинення стрілку обиратиме суд.

Нагадаємо, що сьогодні терорист зробив визнання слідчим і розповів, скільки, на його думку, він убив людей.