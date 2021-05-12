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З'явилося перше відео з казанським стрільцем в суді

З'явилося перше відео з казанським стрільцем в суді
18:18 Ср, 12 Травень 2021 Телеграф

У Казані сьогодні, 12 травня, почався суд з обрання запобіжного заходу для 19-річного Ільназа Галявієва, який вчора застрелив 10 осіб у своїй рідній школі.

Перед початком суду журналісти буквально засипали підозрюваного питаннями: чому Галявієв стріляв в дітей і чи хоче він щось сказати близьким загиблих? Однак хлопець не зронив ні слова. Він не відводить очей і розглядає всіх, хто зібрався в залі. Через маску видно, що хлопець посміхається.

Відзначимо, що до засідання адвокат казанського стрілка Олександр Гіляжев не спілкувався зі своїм підзахисним, проте заявив журналістам, що хоч і згоден з арештом, але підтримає позицію Галявієва.

Нагадаємо, що хлопець оголосив себе "богом" і вирішив "винищити біомасу". 11 травня він зайшов в 175-ю школу і влаштував там стрілянину. 10 осіб - два вчителі і школярі 14-15 років - загинули на місці. За життя ще 16 людей борються московські лікарі.

Сам Ільназ думає, що вбив близько семи чоловік. Вранці він оголосив голодування і не спілкується зі слідчими, так як знаходиться в неадекватному стані.

Відзначимо, що в минулому році у підозрюваного виявили пухлину мозку, після чого хлопець став проявляти агресію. Однак чи пов'язана хвороба з його жорстоким вчинком, поки невідомо.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Теракт, Казань, Діти, Казанський стрілець.
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