17 пострілів по дітях і вибух: суд ухвалив перше рішення по казанському стрілку

Сьогодні, 12 травня, Казанський суд засудив 19-річного Ільназа Галявієва до двох місяців ув'язнення в СІЗО після того, як підозрюваний вчора застрелив 10 осіб у своїй рідній школі.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції судового процесу.

Суддя вважає, що підсудний здатний на аналогічні злочини.

Галявієв не став клопотати проти свого арешту, проте каяття в скоєному не висловив. Під час того, як суддя зачитував, в чому його звинувачують, хлопець закочував очі, часто кліпав і опустив голову, коли мова зайшла про покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Під час засідання стало відомо, що Галявієв випустив 17 патронів по дітях і підірвав саморобний пристрій біля кабінету англійської мови. У кабінеті перебувала 26-річна викладач, яку він холоднокровно застрелив.

Ні на одне з численних запитань журналістів Галявієв не відповів. Зокрема, він проігнорував питання про те, що він відповість своїй мамі, чому він стріляв у дітей, молодшому з яких було всього 10 років, і чи вважає він себе богом досі. Короткі відповіді підозрюваний давав лише судді.

Нагадаємо, що хлопець оголосив себе "богом" і вирішив "винищити біомасу". 11 травня він зайшов в 175-ю школу і влаштував там стрілянину. 10 осіб - два вчителі і школярі 14-15 років - загинули на місці. За життя ще 16 людей борються московські лікарі.

Сам Ільназ думає, що вбив близько семи чоловік. Вранці він оголосив голодування і не спілкується зі слідчими, так як знаходиться в неадекватному стані.

Відзначимо, що в минулому році у підозрюваного виявили пухлину мозку, після чого хлопець став проявляти агресію. Однак чи пов'язана хвороба з його жорстоким вчинком, поки невідомо.